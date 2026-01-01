Déployez Seerr en un clic.
Plateforme unifiée de gestion des demandes de contenus multimédias pour Jellyfin, Plex et Emby avec traitement automatisé via Sonarr et Radarr.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Seerr
Seerr est une plateforme open-source de requêtes et de découverte de médias qui unifie le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec un support natif pour Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent parcourir les films et les séries TV, soumettre des requêtes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord épuré — tandis que Sonarr et Radarr gèrent automatiquement le téléchargement.
L'auto-hébergement de Seerr maintient les identifiants de votre serveur média et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à votre famille et à vos amis un moyen élégant de demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de requêtes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.
Caractéristiques principales de Seerr
Support Multi-serveurs
Fonctionne avec Jellyfin, Plex et Emby, y compris l'authentification unique, afin que les utilisateurs se connectent avec les mêmes identifiants qu'ils utilisent pour leur serveur multimédia.
Intégration de Sonarr et Radarr
Envoie automatiquement les requêtes approuvées à Sonarr pour les séries TV et à Radarr pour les films, complétant ainsi le pipeline complet de la requête à la bibliothèque.
Prévention des doublons
Analyse les bibliothèques multimédias existantes avant d'accepter les requêtes, évitant ainsi les téléchargements inutiles pour le contenu déjà disponible.
Permissions granulaires
Les contrôles d'accès basés sur les rôles et les quotas de requêtes par utilisateur permettent aux administrateurs de gérer ce que les utilisateurs peuvent demander et à quelle fréquence.
Notifications multi-canaux
Envoie des alertes d'approbation et de disponibilité via Discord, Telegram, Slack, e-mail et webhooks pour tenir les utilisateurs informés de leurs demandes.
Pourquoi exécuter Seerr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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