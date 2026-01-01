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Plateforme unifiée de gestion des demandes de contenus multimédias pour Jellyfin, Plex et Emby avec traitement automatisé via Sonarr et Radarr.

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2 cœurs vCPU
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Seerr

Seerr est une plateforme open-source de requêtes et de découverte de médias qui unifie le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec un support natif pour Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent parcourir les films et les séries TV, soumettre des requêtes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord épuré — tandis que Sonarr et Radarr gèrent automatiquement le téléchargement.

L'auto-hébergement de Seerr maintient les identifiants de votre serveur média et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à votre famille et à vos amis un moyen élégant de demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de requêtes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Seerr

Support Multi-serveurs

Fonctionne avec Jellyfin, Plex et Emby, y compris l'authentification unique, afin que les utilisateurs se connectent avec les mêmes identifiants qu'ils utilisent pour leur serveur multimédia.

Intégration de Sonarr et Radarr

Envoie automatiquement les requêtes approuvées à Sonarr pour les séries TV et à Radarr pour les films, complétant ainsi le pipeline complet de la requête à la bibliothèque.

Prévention des doublons

Analyse les bibliothèques multimédias existantes avant d'accepter les requêtes, évitant ainsi les téléchargements inutiles pour le contenu déjà disponible.

Permissions granulaires

Les contrôles d'accès basés sur les rôles et les quotas de requêtes par utilisateur permettent aux administrateurs de gérer ce que les utilisateurs peuvent demander et à quelle fréquence.

Notifications multi-canaux

Envoie des alertes d'approbation et de disponibilité via Discord, Telegram, Slack, e-mail et webhooks pour tenir les utilisateurs informés de leurs demandes.

Pourquoi exécuter Seerr sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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