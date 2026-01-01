Seerr est une plateforme open-source de requêtes et de découverte de médias qui unifie le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec un support natif pour Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent parcourir les films et les séries TV, soumettre des requêtes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord épuré — tandis que Sonarr et Radarr gèrent automatiquement le téléchargement.

L'auto-hébergement de Seerr maintient les identifiants de votre serveur média et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à votre famille et à vos amis un moyen élégant de demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de requêtes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.