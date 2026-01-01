SearXNG est un métamoteur de recherche axé sur la confidentialité qui interroge simultanément Google, Bing, DuckDuckGo et des dizaines d'autres fournisseurs de recherche, renvoyant des résultats agrégés sans créer de profil utilisateur ni stocker l'historique de recherche. Contrairement aux moteurs de recherche commerciaux qui monétisent les requêtes par le profilage et le ciblage publicitaire, SearXNG offre un accès non filtré aux informations du web.

L'auto-hébergement signifie que vos recherches passent par une infrastructure que vous contrôlez plutôt que par des instances publiques exploitées par des parties inconnues. Vous décidez quels fournisseurs de recherche sont inclus, comment les résultats sont filtrés et qui peut accéder à votre instance — sans dépendre de serveurs communautaires partagés qui peuvent subir des temps d'arrêt ou des limitations de débit.