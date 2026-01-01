Déployez SearXNG en 1 clic.
Moteur de métarecherche respectueux de la vie privée qui agrège les résultats de dizaines de sources sans stocker les requêtes ni suivre les utilisateurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SearXNG
SearXNG est un métamoteur de recherche axé sur la confidentialité qui interroge simultanément Google, Bing, DuckDuckGo et des dizaines d'autres fournisseurs de recherche, renvoyant des résultats agrégés sans créer de profil utilisateur ni stocker l'historique de recherche. Contrairement aux moteurs de recherche commerciaux qui monétisent les requêtes par le profilage et le ciblage publicitaire, SearXNG offre un accès non filtré aux informations du web.
L'auto-hébergement signifie que vos recherches passent par une infrastructure que vous contrôlez plutôt que par des instances publiques exploitées par des parties inconnues. Vous décidez quels fournisseurs de recherche sont inclus, comment les résultats sont filtrés et qui peut accéder à votre instance — sans dépendre de serveurs communautaires partagés qui peuvent subir des temps d'arrêt ou des limitations de débit.
Caractéristiques principales de SearXNG
Aucune journalisation des requêtes
Les recherches ne sont jamais stockées ni liées à votre identité, ce qui élimine le profilage et le suivi comportemental inhérents aux moteurs de recherche commerciaux.
Agrégation multi-sources
Interroge des dizaines de moteurs de recherche simultanément, réduisant les biais de résultats et offrant une couverture plus large que n'importe quel fournisseur unique.
Moteurs configurables
Choisissez précisément quels fournisseurs de recherche inclure ou exclure, adaptant le mélange de résultats à vos besoins de recherche et à vos préférences de confidentialité.
Recherche par catégorie
Des catégories de recherche dédiées pour le web, les images, les vidéos, les actualités et les sources spécialisées maintiennent les résultats pertinents par rapport au type de contenu dont vous avez besoin.
Aucun cookie ni suivi
Fonctionne sans cookies ni scripts de suivi, ce qui le rend adapté à la recherche respectueuse de la vie privée et à l'utilisation dans des environnements restreints.
Pourquoi exécuter SearXNG sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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