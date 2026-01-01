PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion — qui analysent une cible, choisissent les bons outils et les exécutent dans des conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.

Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini et PentAGI gère l'intégralité de l'engagement, de la reconnaissance au reporting, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un scraper web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données de scan sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure au lieu d'un service de sécurité tiers.