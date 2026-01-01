Déployez PentAGI avec une installation en un clic.
Système d'agent IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé.
Sélectionnez un forfait VPS pour PentAGI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PentAGI
PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion — qui analysent une cible, choisissent les bons outils et les exécutent dans des conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.
Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini et PentAGI gère l'intégralité de l'engagement, de la reconnaissance au reporting, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un scraper web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données de scan sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure au lieu d'un service de sécurité tiers.
Caractéristiques principales de PentAGI
Agents IA autonomes
Des agents planificateurs, chercheurs, codeurs et pentesteurs collaborent pour mener à bien des missions complètes sans intervention humaine étape par étape.
Apportez votre propre LLM
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ou Ollama locaux et changez de fournisseurs quand vous le souhaitez.
Exécution d'outil isolée
Les agents déploient des conteneurs Docker éphémères pour exécuter des outils de sécurité, en isolant chaque commande du système hôte.
Base de connaissances vectorielle
Une base de données pgvector intégrée confère aux agents une mémoire à long terme des découvertes, des cibles et des étapes précédentes tout au long d'une tâche.
Recherche web intégrée
Un scraper intégré et des connecteurs de recherche permettent aux agents de collecter des exploits, des avis et de la documentation à la demande.
Pourquoi exécuter PentAGI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.