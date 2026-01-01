Déployez OmniRoute en un clic.
Passerelle IA auto-hébergée qui achemine n'importe quel LLM via un point de terminaison compatible OpenAI unique avec repli intelligent et compression de jetons.
Sélectionnez un forfait VPS pour OmniRoute
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OmniRoute
OmniRoute est une passerelle d'IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un point de terminaison unique compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.
Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés en fonctionnement. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, règles de routage et données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.
Caractéristiques principales de OmniRoute
Un point de terminaison unifié
Exposer une seule API compatible OpenAI et connecter Claude Code, Codex, Cursor, Cline, ou Copilot sans configuration par outil.
231+ fournisseurs
Acheminez les requêtes auprès de plus de 231 fournisseurs de modèles, y compris plus de 50 niveaux gratuits de Claude, GPT et Gemini.
Repli automatique intelligent
Réessayez automatiquement sur un autre fournisseur si l'un d'eux échoue, atteint les limites de débit ou renvoie une erreur, afin de maintenir vos agents en marche.
Compression de jetons
La compression RTK empilée et Caveman réduit de 15 à 95 % le nombre de jetons par requête pour réduire les coûts et accélérer les réponses.
MCP et multimodal
Des API MCP, A2A et multimodales intégrées vous permettent d'intégrer OmniRoute à des outils d'agent et à des flux de travail d'image ou audio.
Pourquoi exécuter OmniRoute sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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