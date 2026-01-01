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Application de liste de courses ultra-légère et auto-hébergée pour les couples et les familles, avec synchronisation en temps réel, mode hors ligne et installation PWA.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Koffan

Koffan est une application web de liste de courses auto-hébergée conçue pour les couples, les familles et les foyers partagés. Elle se synchronise en temps réel entre téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau via WebSockets, fonctionne hors ligne en tant qu'application web progressive (PWA) et organise les produits en sections personnalisées avec une auto-complétion floue basée sur votre historique d'achats.

L'auto-hébergement de Koffan sur un VPS maintient la liste de courses du foyer sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS de shopping. Écrit en Go avec une base de données SQLite embarquée, il fonctionne avec environ 2,5 Mo de RAM et une empreinte disque de 16 Mo, est livré avec des traductions pour treize langues, inclut une protection contre les attaques par force brute lors de la connexion, et expose une API REST optionnelle pour les automatisations, les migrations et les intégrations.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Koffan

Synchronisation en temps réel

Les mises à jour en direct alimentées par WebSocket maintiennent chaque membre du foyer sur la même liste au fur et à mesure que les articles sont ajoutés, cochés ou modifiés.

PWA hors ligne

Installez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et continuez d'ajouter ou de cocher des éléments sans connexion — les modifications se synchronisent lorsque vous êtes de nouveau en ligne.

Plusieurs listes

Créez des listes séparées par magasin ou par objectif avec des icônes personnalisées, et réutilisez les sections de produits comme Produits laitiers, Légumes ou Nettoyage.

Encombrement ultra-léger

Écrit en Go sur un backend SQLite — environ 16 Mo sur disque et 2,5 Mo de RAM, idéal même pour le plus petit plan VPS.

Autocomplétion intelligente

La recherche floue suggère des produits de votre historique d'achats passés et retient la section à laquelle chaque article appartient.

Accès à l'API REST

Un jeton API facultatif déverrouille l'accès programmatique pour les automatisations, les intégrations et la migration de listes entre les instances.

Pourquoi exécuter Koffan sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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