Déployez Koffan en un clic.
Application de liste de courses ultra-légère et auto-hébergée pour les couples et les familles, avec synchronisation en temps réel, mode hors ligne et installation PWA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Koffan
Koffan est une application web de liste de courses auto-hébergée conçue pour les couples, les familles et les foyers partagés. Elle se synchronise en temps réel entre téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau via WebSockets, fonctionne hors ligne en tant qu'application web progressive (PWA) et organise les produits en sections personnalisées avec une auto-complétion floue basée sur votre historique d'achats.
L'auto-hébergement de Koffan sur un VPS maintient la liste de courses du foyer sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS de shopping. Écrit en Go avec une base de données SQLite embarquée, il fonctionne avec environ 2,5 Mo de RAM et une empreinte disque de 16 Mo, est livré avec des traductions pour treize langues, inclut une protection contre les attaques par force brute lors de la connexion, et expose une API REST optionnelle pour les automatisations, les migrations et les intégrations.
Caractéristiques principales de Koffan
Synchronisation en temps réel
Les mises à jour en direct alimentées par WebSocket maintiennent chaque membre du foyer sur la même liste au fur et à mesure que les articles sont ajoutés, cochés ou modifiés.
PWA hors ligne
Installez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et continuez d'ajouter ou de cocher des éléments sans connexion — les modifications se synchronisent lorsque vous êtes de nouveau en ligne.
Plusieurs listes
Créez des listes séparées par magasin ou par objectif avec des icônes personnalisées, et réutilisez les sections de produits comme Produits laitiers, Légumes ou Nettoyage.
Encombrement ultra-léger
Écrit en Go sur un backend SQLite — environ 16 Mo sur disque et 2,5 Mo de RAM, idéal même pour le plus petit plan VPS.
Autocomplétion intelligente
La recherche floue suggère des produits de votre historique d'achats passés et retient la section à laquelle chaque article appartient.
Accès à l'API REST
Un jeton API facultatif déverrouille l'accès programmatique pour les automatisations, les intégrations et la migration de listes entre les instances.
Pourquoi exécuter Koffan sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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