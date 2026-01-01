Déployez ExcaliDash en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé pour organiser, gérer et collaborer sur vos dessins Excalidraw avec historique des versions et partage de liens sécurisé.
Sélectionnez un forfait VPS pour ExcaliDash
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ExcaliDash
ExcaliDash est une couche de gestion auto-hébergée pour Excalidraw qui transforme une collection de dessins éparpillés en un espace de travail organisé et consultable. Au lieu de jongler avec des fichiers .excalidraw individuels, vous obtenez un tableau de bord central où les croquis sont regroupés en collections, chaque modification est enregistrée dans l'historique des versions, et les diagrammes peuvent être partagés via des liens à portée limitée. Il regroupe l'éditeur Excalidraw complet avec un backend léger, ainsi, le dessin, la sauvegarde et l'organisation se déroulent tous dans une seule instance privée.
L'exécution d'ExcaliDash sur votre propre VPS maintient chaque diagramme, croquis d'architecture et tableau de brainstorming entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur et aucun accès tiers à vos données, tandis que les comptes multi-utilisateurs optionnels et l'authentification unique OIDC permettent aux équipes de collaborer en toute sécurité sous votre propre contrôle.
Caractéristiques principales de ExcaliDash
Tableau de bord de dessin centralisé
Organisez tous vos croquis Excalidraw en collections avec des miniatures et une fonction de recherche, afin que les diagrammes soient faciles à trouver au lieu d'être dispersés dans des fichiers isolés.
Historique des versions
Chaque modification est automatiquement sauvegardée, vous permettant de consulter les états précédents et de restaurer des versions antérieures de n'importe quel dessin en cas d'erreur.
Partage de lien restreint
Partagez des dessins individuels via des liens à accès contrôlé, donnant aux collaborateurs ou aux parties prenantes un accès en consultation ou en modification sans exposer l'intégralité de votre espace de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs personnes peuvent travailler ensemble sur le même canevas via des WebSockets, rendant les sessions de brainstorming et de conception en direct fluides pour les équipes distribuées.
Authentification flexible
Exécutez en mode utilisateur unique ou activez les comptes multi-utilisateurs avec l'authentification unique OIDC, convenant aussi bien à un usage personnel qu'à des équipes plus importantes.
Pourquoi exécuter ExcaliDash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA