Vindsērfinga mitināšana

Veidojiet ar Windsurf, mitiniet Hostinger platformā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
vindsērfinga mitināšana

Skaidra cenu noteikšana katram vindsērfinga projektam

Izvietojiet lietotnes, ko veidojat ar Windsurf, uzticamā mitināšanas pakalpojumā, kuram varat uzticēties. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt bez riska.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Nosūtiet to, ko esat uzbūvējis Windsurf, ātrāk

Pārnesiet Windsurf veidotās lietotnes no lokāla prototipa uz tiešu izvietošanu, nemainot savu darbplūsmu. Nosūtiet savu kodu uz Hostinger Node.js mitināšanu, un jūsu projekts darbosies ar izpildlaika, izveides un vides iestatījumiem, kas tam nepieciešami, lai darbotos tāpat arī ražošanas vidē. Kad tā ir publicēta, jūsu lietotne darbojas pārvaldītā infrastruktūrā ar uzticamu darbības laiku un vietu, lai apstrādātu datplūsmu, tai augot. Jūs pavadāt mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika izveidotā produkta pilnveidošanai.
vindsērfinga mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Bieži uzdotie jautājumi par Windsurf hostingu

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Windsurf mitināšanas pakalpojumiem.
Windsurf mitināšana nozīmē jūsu Windsurf izveidoto Node.js lietotņu izvietošanu tiešsaistes serverī, kur lietotāji tām var piekļūt. Tas ir svarīgi, jo Windsurf ir izstrādes rīks, savukārt mitināšana ir ražošanas vide, kurā darbojas lietotne.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js izpildlaiku, atjauninājumus un procesu pārvaldību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie servera uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz Windsurf iebūvēto lietotni, nevis servera administrēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, autorizējiet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet vēlamo atzaru. Jūs varat saglabāt repozitoriju privātu, vienlaikus izmantojot push-to-deploy.
Katram plānam ir resursu ierobežojumi, tāpēc, ja jūsu lietotne pārsniedz tos, var tikt ietekmēta veiktspēja un, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par normālu lietošanu, taču jums vajadzētu pielāgot plānu paredzamajai datplūsmai un izpildlaika vajadzībām.
Ievietojiet savu projektu GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet vēlamo atzaru. Ja pārejat no cita resursdatora, pirms datplūsmas pārslēgšanas atjauniniet visus vides mainīgos un datubāzes iestatījumus.

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