WhatsApp automatizācijas hostings

Izvieto WhatsApp lietotnes un botus ar Hostinger

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
whatsapp automation hosting

Vienkārša mēneša cena, nekādu slēptu maksu

Izvieto lietotnes un automatizācijas, ko tu veido priekš WhatsApp, izmantojot uzticamu infrastruktūru, un palaid ar pārliecību, zinot, ka katrs plāns ietver 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts WhatsApp automatizācijas darbplūsmām

Izvieto savu WhatsApp lietotni vai botu Node.js hostingā bez servera iestatīšanas sarežģījumiem. Augšupielādē savu kodu un iegūsti vienkāršu ceļu no izstrādes līdz darbībai, lai tīmekļa aizķeres, ziņojumu apstrāde un API integrācijas būtu gatavas darbam. Tavs projekts atrodas pārvaldītā infrastruktūrā, kas veidota stabilitātei un spēj apstrādāt pieaugošu datplūsmu. Tādējādi tev ir mazāk pārvaldāmu izvietošanas uzdevumu un vairāk laika, lai koncentrētos uz WhatsApp darbplūsmas loģiku.
whatsapp automation hosting

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp automatizācijas hostings ir Node.js hostings lietotnei, kas darbina tavas WhatsApp darbplūsmas, botus vai tīmekļa aizķeres apstrādātājus izlaidē. Tas ir svarīgi, jo tavai automatizācijai ir nepieciešams stabils process, publisks galapunkts un paredzams darbības laiks, lai turpinātu apstrādāt ziņojumus un notikumus.
Ar VPS tu pats pārvaldi OS, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, ugunsmūri un atjauninājumus. Ar mūsu Node.js hostingu šī infrastruktūra tiek pārvaldīta tavā vietā, lai tu varētu izvietot WhatsApp automatizācijas lietotni servera administrēšanas vietā.
Jā. Savieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto no vēlamā zara. Atjauninājumi darbojas tāpat kā publiskajos repozitorijos.
Jā, plānos ir iekļauti fiksēti resursu ierobežojumi CPU, atmiņai un krātuvei, un, ja tava lietotne pārsniegs šos limitus, tev būs jāizvēlas plāns ar vairāk resursiem. Mēs neiekasējam slēptas pārtēriņa maksas par parastiem datplūsmas pieaugumiem, bet ilgstošs palielināta lietojuma gadījumā vajadzēs izvēlēties atbilstošo plānu.
Augšupielādē lietotni GitHub repozitorijā, savieno to ar Hostinger un izvieto vēlamo zaru. Ja tu to jau uzturi citur, pārvieto savus vides mainīgos un tīmekļa aizķeres URL adreses, tad novirzi WhatsApp uz jauno galapunktu.

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