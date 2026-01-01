Webflow mitināšana

Ātri izvietojiet ar Webflow veidotas lietotnes

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
tīmekļa plūsmas mitināšana

Skaidra Webflow mitināšana, viena vienkārša cena

Mitiniet vietnes, kuras veidojat, izmantojot Webflow, uzticamā infrastruktūrā, ar pārliecību par izvietošanu un izaugsmi bez liekām domām. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Webflow dizaina līdz tiešsaistes vietnēm

Pārvietojiet Webflow veidotos projektus no prototipa uz ražošanas procesu bez papildu iestatīšanas. Hostinger Node.js mitināšana nodrošina jūsu lietotnei vienkāršu darbināšanas vietu, tāpēc pielāgota aizmugursistēmas loģika, API un dinamiskās funkcijas tiek izvietotas tīri līdzās lietotāja saskarnei. Kad jūsu steks ir publicēts, tas darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izstrādāta, lai saglabātu uzticamību, pieaugot datplūsmai. Tas nozīmē mazāk laika servera darba apstrādei un vairāk laika lietotāju pieredzes uzlabošanai.
tīmekļa plūsmas mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Webflow mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Webflow mitināšanas pakalpojumiem.
Tas nozīmē Webflow veidotas vietnes izvietošanu ražošanas serverī, kur lietotāji tai var piekļūt, izmantojot domēnu. Tas ir svarīgi, jo jūsu lietotnei ir nepieciešama pārvaldīta Node.js izpildlaika vide, nevis tikai izstrādes laika mitināšana, lai apstrādātu servera puses kodu un tiešraides trafiku.
VPS nodrošina jums neapstrādātu Linux serveri, tāpēc jūs pats instalējat un uzturat Node.js, reversos starpniekserverus, procesu pārvaldniekus un atjauninājumus. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie izpildlaika un infrastruktūras elementi tiek apstrādāti jūsu vietā, tāpēc jūs varat izvietot vietni, nevis administrēt serveri.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, autorizējiet privāto repozitoriju un atlasiet atzaru, kuru vēlaties izvietot. Pēc tam, nosūtot datus uz šo atzaru, var tikt aktivizētas jaunas izvietošanas.
Ja datplūsmas vai resursu izmantošana pārsniedz jūsu plānu, lietotne var palēnināties vai tikt īslaicīgi ierobežota, līdz jūs jaunināsiet. Hostinger neiekasē pārsteiguma pārsnieguma maksu par papildu datplūsmu šajā produktā; tā vietā jūs pārejat uz lielāku plānu, kad jums ir nepieciešama lielāka ietilpība.
Izvietojiet lietotnes kodu no Git vai augšupielādējiet to no lokālās vides un pēc tam norādiet savu domēnu uz jauno Hostinger instanci. Ja projekts jau darbojas lokāli, pirms datplūsmas pārslēgšanas pārliecinieties, vai jūsu Node.js versija un vides mainīgie sakrīt.

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