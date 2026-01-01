Vuejs mitināšana

Izvietojiet Vue.js lietotnes minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
vuejs hostings

Vienkārša Vue.js mitināšanas cenu noteikšana, bez slēptām maksām

Droši mitiniet savu Vue.js lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Ja tā nav piemērota, mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija jūs pasargās.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts Vue.js mērogojamībai

Izvietojiet savu Vue.js lietotni Node.js mitināšanas vidē bez papildu iestatīšanas. Ievietojiet savu kodu, un jūsu projekts darbosies vidē, kas izveidota servera puses renderēšanai, API izsaukumiem un jūsu steka paredzētajam veidošanas procesam. Kad tas ir publicēts, mitināšanas sistēma netraucēs, nodrošinot uzticamu darbības laiku un vietu datplūsmas apstrādei, lietotnei augot. Jūs iegūstat vienkāršāku ceļu no izstrādes uz ražošanu, ar mazāku servera darba apjomu, kas jāpārvalda.
vuejs hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Vuejs hostinga bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Vuejs mitināšanas pakalpojumiem.
Vue.js mitināšana ir ražošanas vide Vue lietotņu izvietošanai un palaišanai, lai lietotāji varētu tām piekļūt tīmeklī. Tas ir svarīgi, jo jums ir nepieciešams Node.js izpildlaiks, lietotņu procesu pārvaldība un stabila infrastruktūra, kad jūsu Vue.js lietotne pamet lokālo izstrādes vidi.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt serveri, Node.js versiju, drošības atjauninājumus un procesu uzraudzību. Ar mūsu vuejs mitināšanu šie izpildlaika un infrastruktūras uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, lai jūs varētu koncentrēties uz lietotni, nevis servera administrēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Atjauninājumus no jauniem push atjauninājumiem var izvietot tāpat kā publiskos repozitorijus.
Datplūsma ir iekļauta jūsu plāna limitos. Ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, jums būs jāpāriet uz augstāku plānu; mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par datplūsmas pieaugumu.
Ievietojiet lietotni Git repozitorijā, pievienojiet to Hostinger un izvietojiet galveno atzaru. Ja jūsu lietotne jau darbojas citur, vispirms varat migrēt kodu un vides iestatījumus un pēc tam atjaunināt DNS, kad esat gatavs.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.