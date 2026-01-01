Vite mitināšana

Izvietojiet ar Vite veidotas lietotnes dažu minūšu laikā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
ielūguma mitināšana

Vienkārša Vite mitināšanas cenu noteikšana

Izvietojiet lietotnes, ko veidojat ar Vite, uzticamā mitināšanas pakalpojumā. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Izstrādāts lietotnēm, kuru pamatā ir Vite

Mitiniet savu Vite veidoto lietotni Node.js mitināšanas pakalpojumā, izmantojot iestatījumus, kas ir tuvu jūsu esošajai darbplūsmai. Virziet savu projektu, palaidiet būvējumu un pasniedziet ģenerēto lietotni bez papildu konfigurācijas. Jūsu vietne darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas paredzēta stabilai veiktspējai un uzticamai darbības laikam, tāpēc tā turpina apstrādāt datplūsmu, jūsu projektam augot. Tas nodrošina vienkāršāku ceļu no lokālās izstrādes uz ražošanas vidi, ar mazāku servera darba apjomu, kas jāpārvalda.
ielūguma mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Vite mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Vite mitināšanas pakalpojumiem.
Vite mitināšana nozīmē ar Vite izveidotas lietotnes izvietošanu tiešsaistes Node.js vidē, lai lietotāji varētu tai piekļūt tiešsaistē. Tas ir svarīgi, jo Vite ir izveides rīks, nevis ražošanas vide, tāpēc jums joprojām ir nepieciešams mitināšanas pakalpojums kompilētajai lietotnei un jebkurai aizmugursistēmai, no kuras tā ir atkarīga.
Izmantojot parasto VPS mitināšanu, jūs pats pārvaldāt servera operētājsistēmu, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar mūsu Node.js mitināšanu platforma apstrādā servera slāni, lai jūs varētu koncentrēties uz lietotni, nevis uzturēšanu.
Jā. Varat savienot savu GitHub kontu, piešķirt piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietot atjauninājumus no izvēlētās filiāles. Atjauninājumus pēc tam var izvietot no GitHub bez manuālas augšupielādes.
Pastāv resursu ierobežojumi, tāpēc, ja jūsu lietotne pārsniedz plāna ietilpību, jums būs jāveic jaunināšana. Mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par datplūsmas pieaugumu, taču ilgstoša liela lietojuma gadījumā var būt nepieciešams vairāk resursu.
Pievienojiet Git repozitoriju savai Vite lietotnei vai augšupielādējiet izveidoto projektu, pēc tam iestatiet nepieciešamo Node.js versiju un vides mainīgos. Ja pārceļaties no cita mitinātāja, norādiet savu domēnu uz Hostinger un atkārtoti izvietojiet lietotni šeit.

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