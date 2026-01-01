Typedream mitināšana

Izvietojiet ar Typedream veidotas lietotnes dažu minūšu laikā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
TypeDream mitināšana

Vienkārša cenu noteikšana Typedream mitināšanai

Izvietojiet lietotnes un vietnes, ko veidojat, izmantojot Typedream, uzticamā mitināšanas pakalpojumā. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Typedream izstrādes līdz tiešsaistes vietnei

Pārnesiet savas Typedream veidotās vietnes no prototipa līdz ražošanas versijai bez sarežģīta ieviešanas procesa. Novietojiet lietotnes kodu aiz sava Typedream projekta, un Hostinger Node.js mitināšana nodrošinās jums vienkāršu iestatīšanu tā darbināšanai ar nepieciešamo izpildlaiku un maršrutēšanu. Kad tas ir publicēts, jūsu projekts darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izstrādāta, lai saglabātu stabilitāti, pieaugot datplūsmai. Jums ir mazāk jāuztraucas par servera uzturēšanu, kā arī pārliecība, ka jūsu lietotne var apstrādāt reālus lietotājus bez papildu operāciju darba.
TypeDream mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Typedream mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Typedream mitināšanas pakalpojumiem.
Typedream mitināšana nozīmē Node.js lietotnes vai vietnes, ko izveidojāt, izmantojot Typedream, izvietošanu aktīvā servera vidē. Tas ir svarīgi, jo jūsu projektam ir nepieciešama izpildlaika vide, piekļuve tīklam un darbības laiks ārpus jūsu lokālā datora, pirms lietotāji to var sasniegt.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie servera uzdevumi tiek veikti jūsu vietā, tāpēc Typedream mitināšanu ir vienkāršāk pārvaldīt un uzturēt.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Atjauninājumus no šīs filiāles pēc tam var izvietot, nepadarot repozitoriju publisku.
Plānos ir iekļauti konkrēti resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāpāriet uz augstāka līmeņa plānu. Mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par datplūsmas pieaugumu, taču jūsu lietotne var tikt ierobežota, ja tā pārsniedz plāna resursus.
Ievietojiet savu projektu GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet vēlamo atzaru. Ja migrējat no cita resursdatora, norādiet savu lietotni uz tiem pašiem vides mainīgajiem un būvēšanas iestatījumiem un pēc izvietošanas pārbaudes pārslēdziet trafiku.

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