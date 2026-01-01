Sveltekit mitināšana
Izvietojiet SvelteKit lietotnes minūtēs, nevis stundās
Skaidri SvelteKit mitināšanas plāni, bez slēptām maksām
Business ieguvumi:
Viss Business plānā iekļautais, kā arī:
Business ieguvumi:
Viss Business plānā iekļautais, kā arī:
Radīts SvelteKit mērogojamībai
Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo
1. Pievieno savu projektu
Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.
2. Izvieto nekavējoties
Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.
3. Pārvaldi un attīsti
Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.