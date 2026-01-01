Sveltekit mitināšana

Izvietojiet SvelteKit lietotnes minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
sveltekit mitināšana

Skaidri SvelteKit mitināšanas plāni, bez slēptām maksām

Droši mitiniet savu SvelteKit lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Izmēģiniet to bez riska, izmantojot mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts SvelteKit mērogojamībai

Izvietojiet savu SvelteKit lietotni Node.js mitināšanas platformā, nepievienojot papildu izvietošanas darbu. Ievietojiet savu kodu, un Hostinger palaidīs jūsu projekta izstrādes un servera pusi, lai jūsu maršruti, servera galapunkti un atveidotās lapas darbotos kā paredzēts. Jūsu lietotne paliek pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota Node.js, ar uzticamību un rezervi, lai apstrādātu izaugsmi bez pastāvīgas servera uzturēšanas. Tas nodrošina vienkāršāku ceļu no lokālās izstrādes uz ražošanas vidi un vairāk laika, lai koncentrētos uz funkcijām, ko redz jūsu lietotāji.
sveltekit mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Bieži uzdotie jautājumi par Sveltekit mitināšanu

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Sveltekit mitināšanas pakalpojumiem.
SvelteKit mitināšana nozīmē jūsu SvelteKit lietotnes palaišanu serverī, kas var izpildīt tās Node.js izpildlaika un servera puses maršrutus. Tas ir svarīgi, jo statiska mitināšana vien nepietiek, ja jūsu lietotne izmanto SSR, galapunktus vai servera darbības.
Izmantojot VPS, jūs pats instalējat un uzturat Node.js, procesu pārvaldnieku, TLS, atjauninājumus un drošību. Izmantojot pārvaldītu SvelteKit mitināšanu, šis izpildlaika slānis tiek apstrādāts jūsu vietā, tāpēc jūs izvietojat lietotni, nevis administrējat serveri.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet no vēlamās filiāles. Atjauninājumus var izvietot automātiski, kad veicat izmaiņas.
Ja jūsu lietotne pārsniedz plānā iekļautos resursus, iespējams, būs jāpāriet uz lielāku plānu. Mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par parastu datplūsmas pieaugumu, taču ilgstošai lielākai lietošanai ir nepieciešams vairāk resursu.
Ievietojiet savu projektu GitHub, pievienojiet repozitoriju un izvietojiet to Hostinger platformā. Ja pārceļaties no cita mitinātāja, atjauniniet vides mainīgos un domēna iestatījumus un pēc pirmās izvietošanas pārbaudiet SSR un maršrutus.

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