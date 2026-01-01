Svelte mitināšana

Izvietojiet Svelte lietotnes minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
elegants hostings

Vienkārša Svelte mitināšana, caurspīdīga ikmēneša cenu noteikšana

Novietojiet savu Svelte lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Izvietojiet to droši, izmantojot mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts Svelte kuģu satiksmei

Izvietojiet savu Svelte lietotni ar iestatījumu, kas netraucēs. Izvietojiet savu kodu, un Hostinger Node.js mitināšana nodrošinās jums nepieciešamo izpildlaiku jūsu projektam, lai lapas ielādētos ātri un jūsu versija darbotos ar mazāku manuālu iestatīšanu. Jūsu lietotne darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas paredzēta datplūsmas apstrādei bez pastāvīgas regulēšanas. Tas nozīmē mazāk izsekojamu izvietošanas uzdevumu un vairāk laika, kas pavadīts, piegādājot funkcijas, kuras lietotāji faktiski var izmantot.
elegants hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Svelte hostinga bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Svelte mitināšanas pakalpojumiem.
Svelte mitināšana ir Node.js mitināšanas iestatījums, lai izvietotu ar Svelte veidotas lietotnes tiešraides serverī. Tas ir svarīgi, jo jūsu lietotnei ir nepieciešams izpildlaiks, izveides process un izvietošanas darbplūsma, lai nodrošinātu lapu attēlošanu un atjauninājumu uzticamu apstrādi ražošanas vidē.
Izmantojot parasto VPS mitināšanu, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie servera uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, lai jūs varētu koncentrēties uz savu Svelte lietotni un izvietošanas procesu.
Jā. Varat savienot savu GitHub kontu, piešķirt piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietot no izvēlētās filiāles. Pēc tam ievades šajā filiālē var aktivizēt atjauninājumus tāpat kā jebkura cita uz Git balstīta izvietošana.
Resursiem un datplūsmai ir noteikti plāna ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Parastai lietošanai mēs nepievienojam negaidītas pārsniegšanas maksas, taču ilgstoši liela datplūsma ir jāsaskaņo ar lielāku plānu.
Ievietojiet lietotni Git repozitorijā, pievienojiet to Hostinger un panelī iestatiet izveides un palaišanas komandas. Ja jūsu lietotne jau darbojas lokāli, migrācija parasti ietver tikai vides mainīgo un izvietošanas iestatījumu pielāgošanu.

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