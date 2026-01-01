Pasaukumu glabāšana

Ieviesiet ar Storybook veidotas lietotnes dažu minūšu laikā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
stāstu grāmatu mitināšana

Viena vienkārša cena, nekādu slēptu maksu

Droši mitiniet savas Storybook lietotnes uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanai. Izmēģiniet to bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Viegli īstenojiet Storybook veidotos projektus

Izvietojiet savu Storybook projektu, izmantojot iestatījumus, kas vienkāršo darbplūsmu. Ievietojiet savu kodu, un Hostinger Node.js mitināšana nodrošinās jums skaidru ceļu no lokālām versijām uz tiešsaistes dokumentācijas vietni vai komponentu smilškastes versiju bez papildu servera konfigurācijas. Jūsu projekts darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota uzticamībai, tāpēc atjauninājumi ir paredzami un datplūsmas pieauguma gadījumā ir vieglāk tikt galā. Tas nozīmē mazāk laika izvietošanas uzturēšanai un vairāk laika lietotāja interfeisa komponentu pilnveidošanai, no kuriem jūsu komanda ir atkarīga.
stāstu grāmatu mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Storybook mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Storybook mitināšanas pakalpojumiem.
Storybook mitināšana nozīmē Node.js lietotnes vai vietnes, ko izveidojāt, izmantojot Storybook, izvietošanu tiešsaistes vidē, kur lietotāji var tai piekļūt. Tas ir svarīgi, jo lokālas priekšskatīšanas versijas nav pietiekamas ražošanai, testēšanai vai stabilas versijas koplietošanai ar komandu.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt serveri, Node versiju, procesu pārvaldnieku un atjauninājumus. Ar mūsu Node.js mitināšanu šīs daļas tiek paveiktas jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz Storybook balstīto lietotni, nevis servera uzturēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Varat turpināt publicēt atjauninājumus GitHub un atkārtoti izvietot tos no tā paša repozitorija.
Pastāv plāna ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Mēs neslēpjam pārsnieguma maksu aiz negaidīta rēķina par katru pieprasījumu, taču pirms masveida palaišanas jums vajadzētu pārbaudīt plāna resursus.
Pievienojiet savu esošo Git repozitoriju vai augšupielādējiet projektu, iestatiet Node.js start komandu un vides mainīgos un pēc tam izvietojiet. Ja pārejat no lokālās vides, pārliecinieties, vai lietotne darbojas ražošanas režīmā un vai ir iekļautas visas izveides darbības.

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