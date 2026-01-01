Softr mitināšana

Izvietojiet ar Softr veidotas lietotnes vietnē Hostinger

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
softr hostings

Vienkārša ikmēneša cenu noteikšana, bez slēptām maksām

Izvietojiet lietotnes, ko veidojat ar Softr, uzticamā mitināšanas pakalpojumā, kas paredzēts darbam ar ražošanas vidi. Izmēģiniet to ar pārliecību, pateicoties mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantijai.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Softr līdz tiešraides lietotnēm — ātrāk

Pārnesiet Softr veidotās lietotnes un vietnes no prototipa līdz ražošanas stadijai, nepārstrādājot savu steku. Hostinger Node.js mitināšana nodrošina vienkāršu ceļu uz projekta izvietošanu, lai jūsu pielāgotā loģika un API tiktu palaisti tiešsaistē ar minimālu iestatīšanu. Kad jūsu lietotne ir tiešsaistē, pārvaldītā infrastruktūra nodrošina stabilu izpildlaiku, pieaugot datplūsmai. Jūs iegūstat uzticamu darbības laiku, mērogošanas iespējas un mazāk laika, kas tiek pavadīts servera uzturēšanai.
softr hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Softr mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Softr mitināšanas pakalpojumiem.
Softr mitināšana nozīmē Node.js lietotnes vai vietnes, ko izveidojāt, izmantojot Softr, izvietošanu tiešsaistes serverī, kur lietotāji var tai piekļūt. Tas ir svarīgi, jo ražošanas mitināšana nodrošina darbības laiku, izpildlaika konfigurēšanu un piekļuvi jūsu lietotnei ārpus jūsu lokālā datora.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie servera uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz Softr projektu, nevis servera administrēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet no vēlamās filiāles. Atjauninājumus var izgūt no repozitorija, nepadarot kodu publiski pieejamu.
Jā, katram plānam ir resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Mēs nepievienojam negaidītas pārsniegšanas maksas par normālu lietošanu, taču ilgstoši lielākai datplūsmai vai resursu izmantošanai var būt nepieciešams lielāks plāns.
Savienojiet savu esošo koda bāzi ar Git vai augšupielādējiet to, pēc tam norādiet Hostinger uz lietotnes ieejas punktu un vides mainīgajiem. Ja pārejat no cita mitinātāja, varat migrēt to pašu Node.js projektu ar minimālām koda izmaiņām.

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