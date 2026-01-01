Replit hostings
Izvieto ar Replit veidotas lietotnes dažās minūtēs
Vienkārša mēneša cena, nekādu slēptu maksu
Business ieguvumi:
Viss Business plānā iekļautais, kā arī:
Business ieguvumi:
Viss Business plānā iekļautais, kā arī:
Izvieto Replit projektus ātrāk
Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo
1. Pievieno savu projektu
Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.
2. Izvieto nekavējoties
Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.
3. Pārvaldi un attīsti
Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.