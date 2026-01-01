Remiksa mitināšana

Ātrāka Remix lietotņu izvietošana pakalpojumā Hostinger

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
remiksu mitināšana

Vienkārša ikmēneša cenu noteikšana, bez slēptām maksām

Droši mitiniet savu Remix lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Izmēģiniet to bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Remix hostings, kas radīts ātrumam

Izvietojiet savu Remix lietotni Node.js mitināšanas pakalpojumā bez papildu iestatīšanas. Ievietojiet savu kodu, un jūsu maršruti, ielādētāji un darbības darbosies serverim gatavā vidē, kas izveidota pilna steka tīmekļa lietotnēm. Jūsu projekts paliek pārvaldītā infrastruktūrā ar darbības laiku un vietu, lai palielinātu ražošanas datplūsmas vajadzības. Tas nozīmē mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika funkciju izveidei lietotājiem.
remiksu mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Remix mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Remix mitināšanas pakalpojumiem.
Remix mitināšana nozīmē Remix lietotnes izvietošanu Node.js vidē, kas var palaist tās servera kodu un apkalpot reālu datplūsmu. Tas ir svarīgi, jo Remix ir nepieciešama izpildlaika vide, kas atbalsta pilnīgu pieprasījumu apstrādi, ne tikai statisku failu mitināšanu.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, mezgla versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar mūsu Remix mitināšanu izpildlaika un servera iestatīšana tiek veikta jūsu vietā, tāpēc jūs varat izvietot lietotni, neuzturot datoru.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet no vēlamās filiāles. Turpmākās publicēšanas var aktivizēt jaunas versijas tāpat kā publiskajiem repozitorijiem.
Nav nekādu negaidītu pārsnieguma maksu. Ja jūsu lietotne pārsniedz plānā iekļautos ierobežojumus, jums būs jāpāriet uz augstāka līmeņa plānu vai jāpielāgo lietojums, lai pakalpojums varētu turpināt darboties piešķirto resursu ietvaros.
Ievietojiet savu Remix projektu GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet vēlamo atzaru. Ja migrējat no cita resursdatora, saglabājiet lietotnes kodu un vides mainīgos un pēc testēšanas novirziet trafiku uz jauno izvietojumu.

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