React maršrutētāja mitināšana

Izvietojiet React Router lietotnes minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
reaģējoša maršrutētāja mitināšana

Vienkārša cenu noteikšana React Router mitināšanai

Novietojiet savu React Router lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Veiciet izvietošanu ar pārliecību, un, ja tā nav piemērota, mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija jūs segs.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

React Router lietotnes, kas saglabā ātrumu

Izvietojiet savu React Router lietotni ar iestatījumiem, kas atbilst jūsu esošajam darba stilam. Nosūtiet savu kodu uz Node.js mitināšanu un palaidiet maršrutus, ielādētājus un servera loģiku bez papildu konfigurācijas, lai lokālā izstrāde pārietu uz ražošanas vidi ar mazāku berzi. Jūsu lietotne paliek pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota, lai apstrādātu datplūsmu un droši darbotos tiešsaistē. Tas dod jums mazāk pārvaldāmu izvietošanas uzdevumu un vairāk laika, lai koncentrētos uz lietotāja saskarni, datu plūsmu un produktu izmaiņām.
reaģējoša maršrutētāja mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

React maršrutētāja mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par React maršrutētāju mitināšanas pakalpojumiem.
React Router mitināšana nozīmē React lietotnes, kas izmanto React Router, izvietošanu, lai tā varētu darboties ražošanas vidē un apkalpot reālus lietotājus. Tas ir svarīgi, jo klienta puses maršrutēšanai ir nepieciešams Node.js gatavs resursdators, kas var pareizi apkalpot lietotni tiešu URL ielāžu un atsvaidzināšanas laikā.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, mezgla versiju, procesu iestatīšanu, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šis servera darbs tiek paveikts jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz lietotni, nevis datora apkopi.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un pēc tam izvietojiet no vēlamās filiāles. Atjauninājumus var ielādēt no GitHub, nepadarot repozitoriju publisku.
Jā, mitināšanas plāniem ir noteikti resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pāraug, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Nav negaidītu pārsnieguma maksu par datplūsmas pieaugumu, taču ilgstoši intensīva lietojuma gadījumā var būt nepieciešams augstākas klases plāns.
Ievietojiet lietotni GitHub vai importējiet esošo repozitoriju, pēc tam pievienojiet to Hostinger un izvietojiet. Ja pārejat no cita resursdatora, norādiet savus izveides un palaišanas iestatījumus uz pašreizējo Node.js lietotni un pirms publicēšanas pārbaudiet vides mainīgos.

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