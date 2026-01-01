React hosting

Izvieto React lietotnes produkcijas vidē ar Node.js hostingu

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
react hosting

Vienkārša mēneša maksa, nekādu slēptu maksu

Uzturi savas React lietotnes ar pārliecību uzticamā infrastruktūrā, kas radīta produkcijai. Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts izaugsmei ar React

Ievies savu React lietotni ar konfigurāciju, kas vienkāršo ceļu no koda līdz produkcijas videi. Augšupielādē savu projektu Hostinger Node.js hostingā, un tava priekšgalsistēma darbosies vidē, kas ir gatava mūsdienīgiem JavaScript būvējumiem un dinamiskai lietotnes darbībai. Tava lietotne nepārtraukti darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas veidota stabilai veiktspējai un uzticamai darbībai. Tas tev nodrošina mazāk izvietošanas rūpju, vairāk iespēju mērogot, kad pieaug lietojums, un vairāk laika koncentrēties uz saskarni un funkcijām, ko tavi lietotāji redz.
react hosting

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

React hostinga BUJ

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par React hostinga pakalpojumiem.
React hostings ir produkcijas vide lietotnēm, kas veidotas ar React, lai tās varētu izvietot, piedāvāt un lietotāji varētu tām piekļūt. Tas ir svarīgi, jo tavai lietotnei ir nepieciešams izpildlaiks, būvējuma pārvaldība un stabils publiskais galapunkts, nevis tikai statiski faili datorā.
Ar VPS tu pats pārvaldi serveri, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js hostingu šie servera uzdevumi tiek izdarīti tavā vietā, kas samazina tavas React lietotnes iestatīšanai un uzturēšanai nepieciešamo darba apjomu.
Jā. Pievieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto no vēlamā zara. Tu vari saglabāt repozitoriju privātu, izmantojot ierasto "push-to-deploy" darbplūsmu.
Plāniem ir limiti, un, ja tava lietotne pārsniedz tos, tev ir jāizvēlas plāns ar vairāk resursiem vai atbilstoša konfigurācija. Mēs neiekasējam negaidītas pārtēriņa maksas par parastiem datplūsmas straujiem pieaugumiem, bet regulāram datu lietojumam ir jāatbilst tava plāna resursiem.
Augšupielādē lietotni GitHub, Hostinger platformā pievieno repozitoriju un izvieto vēlamo zaru. Ja tu pārnāc no cita hostinga pakalpojumu sniedzēja, vari novirzīt lietotni uz to pašu koda bāzi un iestatīšanas laikā atjaunināt visus vides mainīgos vai būvējuma iestatījumus.

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