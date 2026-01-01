Preact mitināšana

Ātra Preact lietotņu izvietošana pakalpojumā Hostinger

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Preact hostings

Vienkārša ikmēneša cenu noteikšana, bez slēptām maksām

Novietojiet savu Preact lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanai. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to ieviest ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts Preact mērogojamībai

Izvietojiet savu Preact lietotni Node.js mitināšanas vidē bez papildu iestatīšanas. Ievietojiet savu kodu, un izpildlaiks parūpēsies par lietotni, lai jūsu lapas un komponenti tiktu ielādēti tā, kā jūs tos izveidojāt, ar vienkāršu ceļu no lokālās izstrādes līdz ražošanas videi. Jūsu projekts darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izstrādāta tā, lai saglabātu stabilitāti, pieaugot datplūsmai. Tas nodrošina mazāk problēmu ar izvietošanu, labāku ikdienas uzticamību un vairāk laika, ko varat veltīt funkciju piegādei, nevis servera uzturēšanai.
Preact hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Preact mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Preact mitināšanas pakalpojumiem.
Preact mitināšana nozīmē Preact lietotnes izvietošanu ražošanas vidē, kas var palaist jūsu Node.js versiju un nodrošināt to lietotājiem. Tas ir svarīgi, jo jums ir nepieciešama stabila izpildlaika vide, izvietošanas darbplūsma un mērogošanas ceļš, kad lietotne atstāj jūsu lokālo datoru.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt serveri, Node.js versiju, atjauninājumus, procesu pārvaldnieku un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie infrastruktūras uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz Preact lietotni, nevis servera uzturēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet vēlamo atzaru. Atjauninājumus var izgūt no repozitorija tāpat kā publiskā projektā.
Jūsu plānam ir resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par parastu datplūsmas pieaugumu, taču ilgstošai lietošanai, kas pārsniedz jūsu plāna ierobežojumus, ir nepieciešams augstāks līmenis.
Ievietojiet savu lietotni GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet versiju. Ja pārejat no cita mitinātāja, atjauniniet vides mainīgos un domēna iestatījumus un pēc tam pārbaudiet lietotni ražošanas vidē.

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