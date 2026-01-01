Paku mitināšana

Ātrāk izvietojiet ar Parcel veidotas lietotnes pakalpojumā Hostinger

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
sūtījumu mitināšana

Vienkārša cenu noteikšana, bez slēptām maksām

Droši mitiniet savas Parcel veidotās lietotnes uzticamā Node.js mitināšanas platformā. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt bez riska.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Sūtījumu sūtījums tiek veidots ātrāk

Pārnesiet kodu, ko apvienojat ar Parcel, no lokālajām versijām uz tiešo izvietošanu, nemainot savu darbplūsmu. Hostinger Node.js mitināšana nodrošina jūsu lietotnei vienkāršu ceļu uz ražošanas versiju, lai jūs varētu nosūtīt izveidoto projektu ar mazāk iestatīšanas un izvietošanas darbībām. Kad tā ir tiešsaistē, jūsu lietotne darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas paredzēta Node.js darba slodzēm, ar darbības laiku un mērogošanu, kas tiek segta, pieaugot datplūsmai. Jūs pavadāt mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika koda un svarīgo funkciju pilnveidošanai.
sūtījumu mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Sūtījumu izsniegšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par sūtījumu mitināšanas pakalpojumiem.
Parcel mitināšana nozīmē Node.js lietotnes vai vietnes, ko izveidojāt ar Parcel, izvietošanu tiešsaistes serverī, lai lietotāji varētu tai piekļūt. Tas ir svarīgi, jo jūsu projektam ir nepieciešama izpildlaika vide, procesu pārvaldība un tīkla piekļuve ārpus jūsu lokālā datora.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt serveri, operētājsistēmas atjauninājumus, Node versiju un izvietošanas iestatījumus. Ar mūsu Node.js mitināšanu vide tiek pārvaldīta jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz lietotni, nevis servera uzturēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Atjauninājumus pēc tam var izgūt no Git tāpat kā ar publisku repozitoriju.
Plānos ir iekļauti noteikti resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne pārsniedz šos ierobežojumus, iespējams, būs jāveic jaunināšana, nevis jāmaksā negaidīta pārsnieguma maksa. Ja datplūsma kļūst pastāvīga vai resursu ziņā ietilpīga, labāk ir pāriet uz lielāku plānu, pirms veiktspējas samazināšanās.
Ievietojiet savu projektu GitHub vai augšupielādējiet to no lokālās vides, pēc tam pievienojiet repozitoriju un iestatiet komandas “build” un “start”. Ja migrējat no cita resursdatora, saglabājiet to pašu Node.js versiju un vides mainīgos, lai samazinātu iestatīšanas darbu.

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