Next.js hostings

Izvieto Next.js lietotnes dažās minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Next.js hostings

Next.js hostinga plāni ar vienu skaidru mēneša cenu

Uzturi savu Next.js lietotni ar pārliecību uzticamā infrastruktūrā, kas domāta produkcijai. Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts izaugsmei ar Next.js

Izvieto savu Next.js lietotni bez servera iestatīšanas. Augšupielādē savu kodu, un Hostinger Node.js hostings parūpēsies par būvējumu, izpildlaiku un maršrutēšanu, lai SSR, ISR un API maršruti darbotos, kā paredzēts. Tavs projekts darbojas arī infrastruktūrā, kas izstrādāta, lai nodrošinātu stabilu veiktspēju un uzticamu darbspējas laiku, kā arī spētu apkalpot pieaugošo datplūsmu. Tas nodrošina vienkāršāku ceļu uz produkciju un mazāku uzturēšanai nepieciešamo laiku.
next.js hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Next.js hostinga BUJ

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Next.js hostinga pakalpojumiem.
Next.js hostings ir produkcijas vide Next.js lietotņu darbināšanai ar Node.js izpildlaiku, būvējuma procesu un servera puses funkcijām, kas nepieciešamas tavai lietotnei. Tas ir svarīgi, jo Next.js projekti bieži ir atkarīgi no SSR, API maršrutiem un dinamiskās renderēšanas, ko tikai statiskais hostings nespēj nodrošināt.
Ar VPS tu pats pārvaldi operētājsistēmu, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, drošības atjauninājumus un izvietošanas iestatījumus. Ar mūsu Node.js hostingu šie servera uzdevumi tiek apstrādāti tavā vietā, lai tu varētu izvietot savu Next.js lietotni, neuzturot servera steku.
Jā. Pievieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto no vēlamā zara. Atjauninājumus var ielādēt no Git tāpat kā no publiskā repozitorija.
Jā, plānos ir iekļauti resursu ierobežojumi, un, ja tava lietotne pārsniedz tos, tev var būt nepieciešams iegādāties plānu ar vairāk resursiem. Mēs neiekasējam negaidītas pārtēriņa maksas par normāliem datplūsmas straujiem pieaugumiem, bet, nepārtraukti izmantojot vairāk resursu, būs nepieciešams mainīt plānu.
Augšupielādē savu lietotni Git repozitorijā, savieno to ar Hostinger un izvieto zaru, kuru vēlies palaist produkcijā. Ja tu pārnāc no cita hostinga pakalpojumu sniedzēja, vari novirzīt savu domēnu pēc izvietošanas un migrēt vides mainīgos un būvējuma iestatījumus pēc vajadzības.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.