Nestjs mitināšana

Izvietojiet NestJS lietotnes minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
nestjs mitināšana

Viena vienkārša cena, nekādu slēptu maksu

Droši mitiniet savas NestJS lietotnes uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Izmēģiniet to bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

NestJS ražošanas vajadzībām gatava mitināšana

Izvietojiet savu NestJS lietotni ar iestatījumiem, kas atbilst Node.js projektu izstrādei un piegādei. Ievietojiet savu kodu, un Hostinger apstrādā izpildlaiku, lai kontrolieri, pakalpojumi un API būtu gatavi darbībai bez papildu servera iestatīšanas. Jūsu projekts paliek infrastruktūrā, kas izveidota uzticamībai, ar vietu, lai apstrādātu datplūsmu, tai pieaugot. Tas ļauj jums pavadīt mazāk laika apkopei un vairāk laika izmaiņu ieviešanai jūsu lietotnē.
nestjs mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Nestjs mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Nestjs mitināšanas pakalpojumiem.
NestJS mitināšana ir vide, kurā jūs izvietojat un darbināt savu NestJS lietotni, lai tā varētu pieņemt reālu datplūsmu internetā. Tas ir svarīgi, jo jūsu lietotnei ir nepieciešama pārvaldīta Node.js izpildlaika vide, procesu apstrāde un pietiekami daudz resursu, lai pēc izvietošanas paliktu tiešsaistē.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt serveri, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar mūsu NestJS mitināšanu šīs daļas tiek pārvaldītas jūsu vietā, tāpēc jūs varat izvietot lietotni, neiestatot visu servera steku.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un atlasiet filiāli, kuru vēlaties izvietot. Pēc tam atjauninājumus var izvietot no jauniem izlaidumiem tāpat kā ar publisku repozitoriju.
Plānos ir iekļauti resursu ierobežojumi, tāpēc, ja jūsu lietotne pārsniedz šos ierobežojumus, iespējams, būs jāveic jaunināšana, nevis jāmaksā negaidīta pārsnieguma maksa. Ja datplūsma strauji pieaug, galvenais ierobežojums ir jūsu plāna centrālā procesora, atmiņas un lietotnes ietilpība.
Ievietojiet savu NestJS projektu GitHub vai importējiet esošo repozitoriju, pēc tam pievienojiet to Hostinger un iestatiet start komandu un vides mainīgos. Ja pārvietojaties no cita resursdatora, vispirms nokopējiet konfigurācijas un datubāzes iestatījumus un pēc tam izvietojiet to pašu koda bāzi šeit.

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