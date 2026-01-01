Lovable hostings

Izvieto Lovable lietotnes dažās minūtēs

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Lovable hostings

Vienkāršas cenas, nekādu slēptu maksu

Izvieto ar Lovable veidotās lietotnes uzticamā infrastruktūrā, kurai vari uzticēties. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai tu varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Lovable būvējuma līdz tiešsaistē pieejamai lietotnei

Izvieto Lovable lietotnes produkcijas vidē bez papildu iestatīšanas. Hostinger Node.js hostings ļauj tev viegli pārvērst lietotnes prototipu tiešsaistes vietnē, lai tu varētu augšupielādēt kodu un palaist savu projektu ar minimālu piepūli. Kad lietotne būs izvietota, tā darbosies pārvaldītā infrastruktūrā, kas radīta uzticamībai un stabilai veiktspējai. Tas nozīmē, ka tu velti mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika taviem lietotājiem nepieciešamo funkciju piegādei.
Lovable hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Lovable hostinga BUJ

Saņem atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Lovable hostinga pakalpojumiem.
Lovable hostings ļauj tev izvietot ar Lovable izveidotās Node.js lietotnes serverī, kur lietotāji var tām piekļūt. Tas ir nepieciešams, jo Lovable ir paredzēts lietotņu izveidei, savukārt hostings nodrošina lietotnes izpildlaiku, darbspējas laiku un publisko piekļuvi, kas tai nepieciešama produkcijas vidē.
Ar VPS tu pārvaldi OS, Node.js izpildlaiku, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js hostingu šie servera uzdevumi tiek paveikti tavā vietā, tāpēc tu vari koncentrēties uz savu Lovable lietotni, nevis servera uzturēšanu.
Jā. Pievieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto no vēlamā zara. Atjauninājumi no šī repozitorija var tikt izvietoti automātiski, nepadarot kodu publiski pieejamu.
Jā, katram plānam ir resursu ierobežojumi, un, ja tava lietotne tos pārsniedz, iespējams, vajadzēs pāriet uz plānu ar vairāk resursiem. Mēs neiekasējam slēptas pārtēriņa maksas par negaidītiem apmeklējuma pieaugumiem, taču tev vajadzētu izvēlēties plānu, kas atbilst paredzamajam lietojumam.
Augšupielāde savu Lovable lietotni GitHub, pievieno repozitoriju Hostinger un izvieto to. Ja pārnāc no cita hostinga pakalpojumu sniedzēja, parasti vari turpināt izmantot to pašu koda bāzi un vides mainīgos, tāpēc iestatīšana ir vienkārša.

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