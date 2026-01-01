Google Antigravity hostings

Izvieto ar Google Antigravity veidotās lietotnes ātrāk

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Google Antigravity hostings

Google Antigravity hostings par izdevīgām cenām

Izvieto ar Google Antigravity veidotās lietotnes, izmantojot uzticamu Node.js hostingu. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai tu varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Izvieto Google Antigravity projektus ātrāk

Izvieto savu Google Antigravity projektu produkcijas vidē ar Node.js hostingu, nemainot to, kā tu strādā. Augšupielādē savu kodu GitHub, un mēs parūpēsimies par izpildlaika iestatīšanu, lai tava lietotne būtu pieejama lietotājiem. Pēc izvietošanas tavs projekts darbosies pārvaldītā infrastruktūrā ar uzticamu darbspējas laiku un vieglu mērogojamību. Tas nodrošina vienkāršāku izvietošanu un mazāk laika, kas tiek veltīts servera uzturēšanai.
Google Antigravity hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Google Antigravity hostinga BUJ

Saņem atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Google Antigravity hostinga pakalpojumiem.
Google Antigravity hostings ļauj tev izvietot ar Google Antigravity izveidotās Node.js lietotnes vai vietnes produkcijas vidē. Tas ir svarīgi, jo tavam projektam ir nepieciešama izpildlaika, tīkla un darbspējas laika nodrošināšana ārpus tavas lokālās iekārtas, pirms kāds cits to var izmantot.
Ar VPS tu pats pārvaldi OS, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js hostingu šie servera uzdevumi tiek paveikti tavā vietā, tāpēc tu var koncentrēties uz lietotni, ko izveidoji ar Google Antigravity, nevis uz servera administrēšanu.
Jā. Pievieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto no vēlamā atzara. Tavs repozitorijs paliks privāts, un jaunas izmaiņas tiks izvietotas automātiski, kad augšupielādēsi kodu GitHub.
Katram plānam ir resursu limiti, tāpēc, ja tava lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāpāriet uz plānu, kurā ir vairāk resursu. Mēs neiekasējam negaidītas pārtēriņa maksas par parastiem apmeklētāju pieaugumiem, taču ilgstoša lietošana, kas pārsniedz tavā plānā iekļauto, var prasīt pāreju uz citu plānu.
Ja tava lietotne jau atrodas Git repozitorijā vai pie cita hostinga nodrošinātāja, augšupielādē to GitHub, pievieno repozitoriju un izvieto to pie Hostinger. Ja kods atrodas lokālā iekārtā, vispirms augšupielādē to repozitorijā un pēc tam seko tam pašam izvietošanas procesam ar minimālām izmaiņām.

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