Google mākslīgā intelekta studijas mitināšana

Izvietojiet lietotnes, kas izveidotas, izmantojot Google AI Studio, dažu minūšu laikā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Google AI studijas mitināšana

Vienkārša Google AI Studio mitināšanas cenu noteikšana

Mitiniet lietotnes, ko veidojat, izmantojot Google AI Studio, uzticamā infrastruktūrā, kas paredzēta darbam ražošanas vidē. Katrā plānā ir iekļauta mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Google AI Studio līdz ātrai tiešsaistes lietotnei

Pārnesiet lietotnes un prototipus, ko veidojat pakalpojumā Google AI Studio, no lokālas testēšanas uz tiešu Node.js vidi, nemainot savu darbplūsmu. Ievietojiet savu kodu, un Hostinger parūpēsies par izpildlaiku un izvietošanu, lai jūsu projekts būtu gatavs apkalpot reālus lietotājus ar mazāku iestatīšanas laiku. Kad tā ir publicēta, jūsu lietotne darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas paredzēta stabilai darbības laikam un izaugsmes iespējai, pieaugot datplūsmai. Jūs pavadāt mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika funkciju pilnveidošanai, no kurām ir atkarīgs jūsu serveru komplekts.
Google AI studijas mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Google mākslīgā intelekta studijas mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Google AI studijas mitināšanas pakalpojumiem.
Tas nozīmē izvietot Node.js lietotni vai vietni, ko izveidojāt, izmantojot Google AI Studio, tiešsaistes serverī, lai lietotāji varētu tai piekļūt. Google AI Studio ir izstrādes rīks, nevis kaut kas tāds, ko jūs tieši mitināt.
Izmantojot VPS mitināšanu, jūs pats pārvaldāt serveri, operētājsistēmas atjauninājumus, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie platformas uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, lai jūs varētu koncentrēties uz izveidoto lietotni.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Atjauninājumus var izvietot no Git tāpat kā no publiska repozitorija.
Plānos ir iekļauti definēti resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, tās darbība var palēnināties vai tai var būt nepieciešams augstākas jaudas plāns. Mēs nepievienojam negaidītas pārsniegšanas maksas par parastu datplūsmas pieaugumu; ja jums ir nepieciešama lielāka jauda, jūs varat jaunināt plānu.
Ievietojiet lietotni GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet vēlamo atzaru. Ja tas jau darbojas citur, varat norādīt to pašu koda bāzi šeit ar minimālām izmaiņām, ja vien tā atbilst Node.js mitināšanas prasībām.

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