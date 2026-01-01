Gatsby mitināšana

Izvietojiet Gatsby vietnes dažu minūšu, nevis stundu laikā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
gatsby hostings

Vienkārša Gatsby mitināšanas cenu noteikšana

Droši mitiniet savu Gatsby lietotni uzticamā Node.js mitināšanas pakalpojumā, kas izveidots darbam ar ražošanas vidi. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt bez riska.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts Gatsby sniegumam

Izvietojiet savu Gatsby vietni Node.js mitināšanas vidē bez papildu iestatīšanas. Ievietojiet savu kodu, un jūsu statiskās lapas un lietotnes loģika tiks apkalpota no izpildlaika vides, kas ir gatava mūsdienīgiem JavaScript projektiem. Jūsu projekts paliek pārvaldītā infrastruktūrā, un jūsu vietā tiek nodrošināta darbības laika un mērogošanas pārvaldība. Tas nozīmē mazāk izvietošanas uzdevumu, kas jāpārvalda, un vairāk laika tiek veltīts funkciju izveidei, kuras jūsu lietotāji faktiski var redzēt.
gatsby hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Gatsby hostinga bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Gatsby mitināšanas pakalpojumiem.
Gatsby mitināšana nozīmē Gatsby lietotnes vai vietnes izvietošanu izpildlaikā, kas apkalpo ģenerēto front-end un atbalsta Node.js daļas, kas var būt nepieciešamas jūsu projektam. Tas ir svarīgi, jo ražošanas mitināšana apstrādā darbības laiku, mērogošanu un izvietošanu, tāpēc jums nav jādarbina viss no lokālā datora.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt serveri, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Izmantojot pārvaldīto Gatsby mitināšanu, platforma jūsu vietā apstrādā izpildlaika un izvietošanas plūsmu, lai jūs varētu koncentrēties uz lietotni, nevis servera iestatīšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Atjauninājumus var izvietot no turpmākajām pagaidu versijām tāpat kā ar publisku repozitoriju.
Resursiem un datplūsmai ir plāna ierobežojumi, un, ja projekts tos pārsniedz, jums ir jāveic jaunināšana, nevis jāmaksā nejaušas pārsniegšanas maksas. Pirms plašā mēroga ieviešanas pārbaudiet plāna informāciju par pašreizējiem ierobežojumiem.
Pievienojiet Gatsby projektu no sava Git repozitorija vai augšupielādējiet būvējuma pirmkodu un pēc tam izvietojiet to pakalpojumā Hostinger. Ja pārceļaties no cita mitinātāja, atjauniniet vides mainīgos un domēna iestatījumus un pēc tam pārbaudiet, vai būvējums un izpildlaiks atbilst jūsu pašreizējai iestatīšanai.

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