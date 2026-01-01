Framer mitināšana

Izvietojiet Framer projektus, izmantojot ātrāku un vienkāršāku mitināšanu

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
ierāmētāju mitināšana

Vienkārša Framer mitināšana, viena skaidra cena

Mitiniet lietotnes un vietnes, ko veidojat ar Framer, uzticamā infrastruktūrā, kurai varat uzticēties. Katrā plānā ir iekļauta mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Framer idejām līdz tiešsaistes vietnēm

Pārveidojiet savu Framer projektu par tiešraides Node.js lietotni, nepalielinot izvietošanas grūtības. Ievietojiet savu kodu, un Hostinger parūpēsies par izpildlaiku un iestatīšanu, lai jūsu vietne vai lietotne pārietu no lokālas izveides uz ražošanas vidi ar mazāku manuālu darbu. Jūsu projekts darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota, lai nodrošinātu stabilu darbības laiku un paredzamu veiktspēju, mainoties datplūsmai. Tas sniedz jums vienkāršāku veidu, kā nodrošināt atjauninājumu piegādi, netērējot laiku servera uzturēšanai.
ierāmētāju mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Framer hostinga bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Framer mitināšanas pakalpojumiem.
Framer mitināšana nozīmē Node.js lietotņu vai vietņu, ko veidojat, izmantojot Framer, izvietošanu tiešsaistes serverī, lai lietotāji varētu tām piekļūt. Tas ir svarīgi, jo lokālās vai priekšskatījuma versijas nav ražošanas mitināšana, un jums joprojām ir nepieciešams izpildlaiks, darbības laiks un publisks URL.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js izpildlaiku, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šī servera pārvaldība tiek veikta jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz lietotni, kas izveidota ar Framer, nevis infrastruktūras uzturēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Pēc tam atjauninājumus var izvietot no tā paša repozitorija, to nepadarot publiski pieejamu.
Plāniem ir resursu ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne tos pārsniedz, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Mēs neiekasējam negaidītas pārsniegšanas maksas par parastu datplūsmas pieaugumu, taču ilgstoša lietošana, kas pārsniedz plāna ierobežojumus, jāpārceļ uz lielāku plānu.
Ievietojiet savu projektu GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet vēlamo atzaru. Ja pārejat no cita mitinātāja, pēc izvietošanas norādiet savu domēnu uz jauno lietotni un pārbaudiet vides mainīgos un izveides iestatījumus.

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