Docusaurus mitināšana

Izvietojiet Docusaurus vietnes minūtēs, nevis stundās

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Docusaurus mitināšana

Vienkārša Docusaurus mitināšanas cenu noteikšana

Droši mitiniet savu Docusaurus vietni uzticamā Node.js mitināšanas platformā, kas izveidota darbam ar ražošanas vidi. Katrā plānā ir iekļauta mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt bez riska.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Izstrādāts Docusaurus dokumentiem, kas mērogojami

Izvietojiet savu Docusaurus vietni Node.js mitināšanas platformā bez papildu iestatīšanas darba. Ievietojiet savu dokumentācijas lietotni, un Hostinger apstrādās izpildlaiku, lai jūsu satura vietne būtu gatava lapu rādīšanai ar vienkāršu, pazīstamu darbplūsmu. Jūsu projekts darbojas arī pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota uzticamībai, tāpēc jūs pavadāt mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika satura atjaunināšanai. Tas jūsu komandai nodrošina stabilu dokumentācijas krātuvi, kas var sekot līdzi jūsu vietnes attīstībai.
Docusaurus mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Docusaurus mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Docusaurus mitināšanas pakalpojumiem.
Docusaurus mitināšana nozīmē ar Docusaurus izveidotas vietnes izvietošanu tiešsaistes Node.js vidē, lai cilvēki varētu tai piekļūt tiešsaistē. Tas ir svarīgi, jo jūsu dokumentiem, emuāram vai projekta vietnei ir nepieciešama servera izpildlaika un stabils izvietošanas process, nevis tikai lokāla izstrāde.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js versiju, procesu palaišanu, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js mitināšanu Docusaurus mitināšanai izpildlaika un izvietošanas iestatīšana tiek pārvaldīta jūsu vietā, tāpēc jūs varat koncentrēties uz vietni, nevis servera uzturēšanu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet no vēlamās filiāles. Pēc tam ievades šajā filiālē var aktivizēt atjauninājumus tāpat kā ar publisku repozitoriju.
Trafika apjoms ir ierobežots jūsu mitināšanas plāna ierobežojumiem, un, ja jūsu Docusaurus vietne pārsniedz šos ierobežojumus, jums, iespējams, būs jāuzlabo plāns. Mēs neslēpjam pārsniegšanas maksu aiz neskaidra formulējuma, tāpēc pirms plāna palaišanas pārbaudiet tā ierobežojumus.
Ievietojiet vietni Git repozitorijā, pievienojiet to Hostinger un izvietojiet atzaru, kurā atrodas jūsu ražošanas versija. Ja migrējat no cita resursdatora, pēc izvietošanas norādiet savu domēnu un pārbaudiet, vai versijas iestatījumi atbilst jūsu esošajai konfigurācijai.

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