Claude Code hostings

Izvieto ar Claude Code veidotās lietotnes dažās minūtēs

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Claude Code hostings

Izdevīgas cenas Claude Code hostingam

Izvieto ar Claude Code veidotās lietotnes pie stabila hostinga pakalpojumu sniedzēja, kam vari uzticēties. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, tādēļ vari to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Piegādā Claude Code būvējumus ātrāk

Pārnes ar Claude Code izveidotās lietotnes un prototipus no lokālās izstrādes uz produkcijas vidi, nemainot savu darbplūsmu. Augšupielādē savu Node.js projektu, un Hostinger parūpēsies par izpildlaiku un izvietošanu, lai tava lietotne būtu gatava apkalpot lietotājus bez papildu iestatīšanas. Kad projekts ir palaists, tas darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota, lai nodrošinātu stabilu darbspējas laiku un izaugsmes iespējas. Tas nozīmē mazāk laika serveru uzturēšanai un vairāk laika jau piegādātā koda un funkciju pilnveidošanai.
Claude Code hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Claude Code hostinga BUJ

Saņem atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Claude Code hostinga pakalpojumiem.
Claude Code hostings ļauj tev izvietot ar Claude Code veidotās Node.js lietotnes tiešsaistes serverī, lai citi cilvēki tās varētu izmantot. Tas ir svarīgi, jo koda ģenerēšana nav tas pats, kas produkcijas hostings – tev joprojām ir nepieciešama izpildlaika vide, procesu pārvaldība un piekļuve tīklam.
Ar VPS tu pārvaldi OS, Node.js, atjauninājumus un lietotņu procesus. Ar Hostinger Node.js hostingu Claude Code hostingam platforma apstrādā servera slāni, tāpēc tu vari koncentrēties uz lietotni un izvietošanas plūsmu, nevis sistēmas administrēšanu.
Jā. Pievieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto to no izvēlētā zara. Atjauninājumus var lejupielādēt no tā paša repozitorija, nepadarot kodu publiski pieejamu.
Tavam plānam ir fiksēti resursu limiti, un, ja datplūsma tos pārsniedz, lietotne var kļūt lēnāka vai tai var būt nepieciešams plāns, kurā ir vairāk resursu. Mēs nepiemērojam negaidītas pārtēriņa maksas par papildu apmeklējumiem, taču tev vajadzētu pāriet uz resursietilpīgāku plānu, pirms ilgstoša liela slodze ietekmē veiktspēju.
Augšupielādē projektu GitHub, pievieno repozitoriju un izvieto to Hostinger platformā. Ja pārnāc no cita hostinga pakalpojumu sniedzēja, atjaunini visus vides mainīgos un domēna iestatījumus un pēc tam testē lietotni pēc pirmās izvietošanas.

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