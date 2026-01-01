Bolt mitināšana

Ieviesiet ar Bolt.new veidotas lietotnes dažu minūšu laikā

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
boltu mitināšana

Vienkārša cenu noteikšana, bez slēptām maksām

Izvietojiet lietotnes, ko veidojat, izmantojot Bolt.new, uzticamā mitināšanas pakalpojumā. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, lai jūs varētu to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Bolt.new idejas līdz tiešraides lietotnei

Pārnesiet lietotni vai vietni, ko veidojat Bolt.new, no prototipa uz ražošanas versiju, nemainot savu darbplūsmu. Hostinger Node.js mitināšana nodrošina vienkāršu ceļu uz projekta izvietošanu, lai jūs varētu pāriet no ģenerēta koda uz tiešraides lietotni ar mazāku iestatīšanu. Kad tā ir publicēta, jūsu lietotne darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izveidota Node.js, un jūsu vietā tiek nodrošināts darbības laiks un mērogošana. Tas nozīmē mazāk laika servera uzturēšanai un vairāk laika produkta pilnveidošanai, ko jūsu lietotāji faktiski redz.
boltu mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

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Ieteicamā servera atrašanās vieta:

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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
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Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Bolt hostinga bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Bolt mitināšanas pakalpojumiem.
Tas nozīmē izvietot Bolt.new izveidoto Node.js lietotni tiešraides serverī, lai tai varētu piekļūt reāli lietotāji. Tas jūsu projektam nodrošina stabilu izpildlaiku, pārvaldītu infrastruktūru un publisku URL, nevis atstājot to kā lokālu prototipu.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, drošības atjauninājumus un reverso starpniekserveri. Ar Hostinger Node.js mitināšanu šie servera uzdevumi tiek paveikti jūsu vietā, lai jūs varētu koncentrēties uz lietotni, kas izveidota ar Bolt.new.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, piešķiriet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet vēlamo atzaru. Atjauninājumus pēc tam var ievietot Git platformā tāpat kā jebkuru citu pievienoto projektu.
Plānam ir resursu un datplūsmas ierobežojumi, un, ja jūsu lietotne pārsniedz šos ierobežojumus, iespējams, būs jāveic jaunināšana. Parastai lietošanai mēs nepievienojam negaidītas pārsniegšanas maksas, taču ilgstoši liela datplūsma ir jāsaskaņo ar lielāku plānu.
Ievietojiet projektu GitHub, pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet to Node.js mitināšanas pakalpojumā. Ja izmantojat citu mitināšanas pakalpojumu sniedzēju, parasti varat saglabāt to pašu kodu un pielāgot tikai vides mainīgos, veidošanas komandas vai startēšanas iestatījumus.

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