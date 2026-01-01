Base44 hostings

Izvieto ar Base44 veidotās lietotnes dažās minūtēs

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
Base44 hostings

Izdevīgas cenas Base44 hostingam

Izvieto ar Base44 veidotās lietotnes pie stabila hostinga pakalpojumu sniedzēja, kam vari uzticēties. Katrā plānā ir iekļauta 30 dienu naudas atmaksas garantija, tādēļ vari to izmēģināt ar pārliecību.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

No Base44 idejas līdz publiskai lietotnei – ātri

No Base44 veidoto lietotņu un prototipu idejas līdz izvietošanai, nemainot, kā tu strādā – Hostinger Node.js hostings nodrošina vienkāršu ceļu uz produkciju, lai tavs projekts varētu tikt pārnests no lokālās vides uz vidi, kas ir gatava reāliem lietotājiem. Kad lietotne būs palaista, tā atradīsies pārvaldītā infrastruktūrā, kur par tās darbspējas laiku un mērogošanu parūpēsimies mēs. Tas nozīmē, ka tu velti mazāk laika servera uzdevumiem un vairāk laika funkciju pilnveidošanai, kļūdu labošanai un atjauninājumu piegādei.
Base44 hostings

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Base44 hostinga BUJ

Saņem atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Base44 hostinga pakalpojumiem.
Base44 hostings ir ar Base44 izveidoto Node.js lietotņu izvietošana serverī, lai lietotāji varētu tai piekļūt. Base44 hostings ir svarīgs, jo tavai lietotnei ir nepieciešams produkcijas izpildlaiks, publisks URL un pārvaldīta infrastruktūra ārpus tavas lokālās iekārtas.
Ar VPS tu pats pārvaldi OS, Node.js versiju, procesu pārvaldnieku, atjauninājumus un drošību. Ar Hostinger Node.js hostingu šie servera uzdevumi tiek pārvaldīti tavā vietā, lai tu varētu koncentrēties uz lietotnes izveidi ar Base44.
Jā. Pievieno savu GitHub kontu, piešķir piekļuvi privātajam repozitorijam un izvieto no zara, kuru vēlies palaist. Atjauninājumus pēc tam var izvietot no tā paša repozitorija, kad augšupielādē izmaiņas.
Ja tava lietotne pārsniedz iekļautos resursus, veiktspēja var palēnināties, un tev vajadzētu pāriet uz plānu, kurā ir vairāk resursu. Mēs neslēpjam Node.js hostinga pārtēriņa maksu, tāpēc pārbaudi sava plāna limitus pirms palaišanas, ja sagaidi straujus apmeklējuma pieaugumus.
Izvieto lietotni no sava GitHub repozitorija vai augšupielādē projekta failus, pēc tam iestati vides mainīgos un start komandu pie Hostinger. Ja pārnāc no cita hostinga pakalpojumu sniedzēja, pēc verifikācijas novirzi savu domēnu uz jauno lietotni.

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