Angular mitināšana

Izvietojiet Angular lietotnes, izmantojot Node.js mitināšanu, kas pielāgojas jūsu vajadzībām

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Bezmaksas biznesa e-pasts uz 1 gadu
Bezmaksas pārvaldītie SSL
no3,99/mēn.
Sāc tūlīt
30 dienu atmaksas garantija
leņķiskā mitināšana

Vienkārša cenu noteikšana Angular mitināšanai

Novietojiet savu Angular lietotni uzticamā infrastruktūrā, kas izveidota ražošanas videi. Ja tā nav piemērota, mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija sniegs jums sirdsmieru.
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Vispopulārākais
79% atlaide
Business
Vairāk rīku un resursu izaugsmei
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
5 tīmekļa lietotnes
50 tīmekļa vietnes
2 CPU kodoli
3 GB RAM
50 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Business ieguvumi:

Savienotājs iekļauts
BEZ MAKSAS
Veidojiet, izmantojot Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Pārvaldīti SSL sertifikāti
BEZ MAKSAS
Globāls CDN
BEZ MAKSAS
GitHub integrācija ar automātisku izvietošanu
Uz IDE balstīta izvietošana
JAUNUMS
Dublējumkopijas katru dienu un pēc pieprasījuma
Tīmekļa lietotņu ugunsmūris
MI botu datplūsmas pārvaldība
Neierobežots joslas platums
Pārvaldīta MySQL datubāze
69% atlaide
Cloud Startup
20 reizes lielāka jauda tavām vietnēm ar mākoņu hostingu
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
10 tīmekļa lietotnes
JAUNUMS
Neierobežots tīmekļa vietnes
4 CPU kodoli
4 GB RAM
100 GB pasaulē ātrākās NVMe krātuves
Neierobežots pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas

Viss Business plānā iekļautais, kā arī:

Iegūsti tūlītēju atbalstu 24/7
Iegūsti papildu kontroli un stabilitāti ar veltītu IP adresi
Tiec galā ar lielu apmeklējumu, iegūstot papildu resursus uz nedēļu/mēnesi
Lielāki savienojumu limiti un datubāzes veiktspēja
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

Radīts Angular lietotņu veiktspējai

Izvietojiet savu Angular lietotni Node.js mitināšanas vidē bez papildu servera iestatīšanas. Virziet savu projektu uz priekšu, un Hostinger parūpēsies par izpildes laika un izvietošanas plūsmu, lai jūsu izveidotā vietne vai lietotne tiktu publicēta bez liekas slodzes. Jūsu lietojumprogramma darbojas pārvaldītā infrastruktūrā, kas izstrādāta, lai saglabātu uzticamību, mainoties datplūsmai, tāpēc jūs pavadāt mazāk laika apkopei un vairāk laika atjauninājumu nosūtīšanai. Tas nodrošina vienkāršāku ceļu no koda uz ražošanas vidi, un mitināšana netraucē.
leņķiskā mitināšana

Augšupielādē savu kodu, mēs izdarīsim pārējo

1. Pievieno savu projektu

1. Pievieno savu projektu

Pievieno GitHub, augšupielādē ZIP failu vai izvieto no MI koda asistenta. Tavs satvars tiek automātiski atpazīts, komandas apstrādātas, un tu esi gatavs piegādāt.

2. Izvieto nekavējoties

2. Izvieto nekavējoties

Palaid savu tīmekļa lietotni dažās sekundēs. Serveri, drošība un mērogošana – par visu esam parūpējušies.

3. Pārvaldi un attīsti

3. Pārvaldi un attīsti

Saglabā kontroli un attīsti projektu ar pārliecību. Uzraugi darbību, novirzi domēnus un automātiski veic atkārtotu izvietošanu.

Skatīt plānus

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri vai CDN, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Sākt
Izvieto tuvu sev, sasniedz visu pasauli

Bieži uzdotie jautājumi par Leņķisko mitināšanu

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Angular mitināšanas pakalpojumiem.
Angular mitināšana ir ražošanas vide, kurā reāliem lietotājiem darbojas Node.js lietotne vai vietne, ko izveidojāt, izmantojot Angular. Tas ir svarīgi, jo jums ir nepieciešams serveris, kas var apstrādāt izvietošanu, izpildlaika atkarības, maršrutēšanu un darbības laiku ārpus jūsu lokālā datora.
Izmantojot VPS, jūs pats pārvaldāt operētājsistēmu, Node.js versiju, procesu pārvaldību, atjauninājumus un drošību. Izmantojot Hostinger Node.js mitināšanu, platforma apstrādā servera slāni, lai jūs varētu izvietot savu Angular lietotni, neuzturot visu mašīnu.
Jā. Pievienojiet savu GitHub kontu, autorizējiet piekļuvi privātajam repozitorijam un izvietojiet to no vēlamās filiāles. Atjauninājumus var izgūt no tā paša privātā repozitorija pēc katras publicēšanas.
Ja datplūsma pārsniedz jūsu plāna ierobežojumus, pieprasījumi var tikt ierobežoti vai veiktspēja var pasliktināties, līdz jūs jaunināt uz jaunu plānu. Hostinger to neslēpj aiz neskaidras pārsnieguma rēķina; kapacitāte ir piesaistīta jūsu izvēlētajam plānam.
Ievietojiet savu projektu GitHub vai importējiet esošo kodu, pēc tam pievienojiet repozitoriju Hostinger un izvietojiet to. Ja pārceļaties no cita mitinātāja, pēc izvietošanas norādiet savu domēnu uz jauno lietotni un pārbaudiet vides mainīgos un izveides iestatījumus.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.