Kurkite sistemas, kurios gali būti plečiamos pagal .systems domeną
38,99€/metams12,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .systems domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .systems domeną
Kas yra .systems domenas?
.systems yra bendras aukščiausio lygio domenas, tinkantis įmonėms, IT paslaugų teikėjams, inžinerijos įmonėms ir organizacijoms, siūlančioms sudėtingus sprendimus, infrastruktūrą ar paslaugas, pabrėžiant struktūrizuotą, sistema pagrįstą darbą.
Kam skirtas .systems domenas?
Domenas .systems puikiai tinka IT konsultantams, programinės įrangos tiekėjams, sistemų integratoriams ir infrastruktūros teikėjams, siūlantiems sudėtingus techninius sprendimus ir palaikymą. Jis tinka tiek nišiniams projektams, tiek jau įsitvirtinusioms technologijų įmonėms.
Kodėl verta rinktis .systems domeną?
Domenas .systems rodo struktūrizuotą, techninį dėmesį nuo pat pirmojo apsilankymo, pagerindamas aiškumą ir prekės ženklo atpažįstamumą. Jis palaiko nuoseklų pavadinimų naudojimą svetainėse, el. laiškuose ir dokumentuose, padėdamas išlaikyti profesionalų, keičiamo dydžio buvimą internete.
Domeno informacija, skirta .systems
Aukščiausio lygio domenas
.systems
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
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Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .systems domeną
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.