Kurkite sistemas, kurios gali būti plečiamos pagal .systems domeną

38,99/metams12,99/1-ieji metai
Sutaupyk 67 %
Pirmaisiais metais
.systems

Apie .systems domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .systems domeną

Kas yra .systems domenas?

.systems yra bendras aukščiausio lygio domenas, tinkantis įmonėms, IT paslaugų teikėjams, inžinerijos įmonėms ir organizacijoms, siūlančioms sudėtingus sprendimus, infrastruktūrą ar paslaugas, pabrėžiant struktūrizuotą, sistema pagrįstą darbą.

Kam skirtas .systems domenas?

Domenas .systems puikiai tinka IT konsultantams, programinės įrangos tiekėjams, sistemų integratoriams ir infrastruktūros teikėjams, siūlantiems sudėtingus techninius sprendimus ir palaikymą. Jis tinka tiek nišiniams projektams, tiek jau įsitvirtinusioms technologijų įmonėms.

Kodėl verta rinktis .systems domeną?

Domenas .systems rodo struktūrizuotą, techninį dėmesį nuo pat pirmojo apsilankymo, pagerindamas aiškumą ir prekės ženklo atpažįstamumą. Jis palaiko nuoseklų pavadinimų naudojimą svetainėse, el. laiškuose ir dokumentuose, padėdamas išlaikyti profesionalų, keičiamo dydžio buvimą internete.

Domeno informacija, skirta .systems

Aukščiausio lygio domenas
.systems
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
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DUK apie .systems domeną

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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