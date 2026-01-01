Neribotas mastas su .cloud domenu

24,99/metams1,99/1-ieji metai
Sutaupyk 92 %
Pirmaisiais metais
.cloud

Apie .cloud domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .cloud domeną

Kas yra .cloud domenas?

.cloud yra bendras aukščiausio lygio domenas, skirtas debesijos paslaugoms, SaaS produktams ir skaitmeniniams projektams. Jis atviras visiems, todėl populiarus tarp technologijų įmonių, kūrėjų ir internetinių įrankių.

Kam skirtas .cloud domenas?

Domenas .cloud idealiai tinka SaaS teikėjams, prieglobos įmonėms, IT konsultantams ir kūrėjams, pristatantiems debesijos pagrindu veikiančius įrankius ar platformas. Jis tinka produktų nukreipimo puslapiams, infrastruktūros paslaugoms ir modernių technologijų portfeliams.

Kodėl verta rinktis .cloud domeną?

Domenas .cloud aiškiai rodo internetines paslaugas ir modernią infrastruktūrą, padėdamas lankytojams greitai suprasti jūsų veiklos kryptį. Jis palaiko aiškų prekės ženklo vaizdavimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų verslui augant.

Domeno informacija, skirta .cloud

Aukščiausio lygio domenas
.cloud
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
Aukščiausios kokybės domeno apsauga
Priedas
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

Nereikia jokių techninių žinių
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Nemokama domeno privatumo apsauga
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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
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DUK apie .cloud domeną

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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