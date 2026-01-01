Neribotas mastas su .cloud domenu
24,99€/metams1,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .cloud domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .cloud domeną
Kas yra .cloud domenas?
.cloud yra bendras aukščiausio lygio domenas, skirtas debesijos paslaugoms, SaaS produktams ir skaitmeniniams projektams. Jis atviras visiems, todėl populiarus tarp technologijų įmonių, kūrėjų ir internetinių įrankių.
Kam skirtas .cloud domenas?
Domenas .cloud idealiai tinka SaaS teikėjams, prieglobos įmonėms, IT konsultantams ir kūrėjams, pristatantiems debesijos pagrindu veikiančius įrankius ar platformas. Jis tinka produktų nukreipimo puslapiams, infrastruktūros paslaugoms ir modernių technologijų portfeliams.
Kodėl verta rinktis .cloud domeną?
Domenas .cloud aiškiai rodo internetines paslaugas ir modernią infrastruktūrą, padėdamas lankytojams greitai suprasti jūsų veiklos kryptį. Jis palaiko aiškų prekės ženklo vaizdavimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų verslui augant.
Domeno informacija, skirta .cloud
Aukščiausio lygio domenas
.cloud
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
Aukščiausios kokybės domeno apsauga
Priedas
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
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Nemokama domeno privatumo apsauga
Nemokamas Netrukus arba Profilio nuorodos puslapis
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Patarimai
Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .cloud domeną
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.