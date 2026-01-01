Kurkite be apribojimų su .studio domenu

43,99/metams12,99/1-ieji metai
Sutaupyk 70 %
Pirmaisiais metais
.studio

Apie .studio domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .studio domeną

Kas yra .studio domenas?

Domenas .studio yra bendras aukščiausio lygio domenas, dažnai naudojamas kūrybinių specialistų, agentūrų ir studijų. Lankstus ir nepriklausomas nuo vietos, jis tinka portfolio, gamybos įmonėms ir dizaino prekių ženklams.

Kam skirtas .studio domenas?

Domenas .studio tinka dizaino agentūroms, meno studijoms, fotografams ir kūrybingiems laisvai samdomiems darbuotojams, pristatantiems savo portfolio ar paslaugas. Tai idealiai tinka vizualiniams darbams pabrėžti ir profesionaliai kūrybinei tapatybei sustiprinti.

Kodėl verta rinktis .studio domeną?

Domenas .studio aiškiai nurodo kūrybinę arba produkciją skatinančią erdvę, padėdamas lankytojams iš karto suprasti jūsų paslaugas. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų verslui augant.

Domeno informacija, skirta .studio

Aukščiausio lygio domenas
.studio
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
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DUK apie .studio domeną

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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