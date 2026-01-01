Padėkite žmonėms išspręsti jų problemas naudodami domeną .solutions
33,99€/metams3,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .solutions domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .solutions domeną
Kas yra .solutions domenas?
.solutions yra bendras aukščiausio lygio domenas, tinkantis įmonėms ir specialistams, siūlantiems paslaugas, atsakymus ar problemų sprendimą. Jis plačiai naudojamas konsultacijų įmonėms, technologijų teikėjams ir į pagalbą orientuotoms svetainėms.
Kam skirtas .solutions domenas?
Domenas .solutions tinka konsultantams, agentūroms, programinės įrangos tiekėjams ir technologijų startuoliams, orientuotiems į klientų problemų sprendimą. Jis reiškia problemų sprendimo patirtį paslaugų įmonėms, SaaS įrankiams ir palaikymo platformoms.
Kodėl verta rinktis .solutions domeną?
Domenas .solutions aiškiai rodo, kad teikiate atsakymus ir problemų sprendimo paslaugas, padėdami lankytojams greitai suprasti jūsų vertę. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų verslui augant.
Domeno informacija, skirta .solutions
Aukščiausio lygio domenas
.solutions
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
Visą parą veikianti profesionali pagalba
Nemokama domeno privatumo apsauga
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Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .solutions domeną
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.