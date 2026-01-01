Padėkite žmonėms išspręsti jų problemas naudodami domeną .solutions

33,99/metams3,99/1-ieji metai
Sutaupyk 88 %
Pirmaisiais metais
.solutions

Apie .solutions domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .solutions domeną

Kas yra .solutions domenas?

.solutions yra bendras aukščiausio lygio domenas, tinkantis įmonėms ir specialistams, siūlantiems paslaugas, atsakymus ar problemų sprendimą. Jis plačiai naudojamas konsultacijų įmonėms, technologijų teikėjams ir į pagalbą orientuotoms svetainėms.

Kam skirtas .solutions domenas?

Domenas .solutions tinka konsultantams, agentūroms, programinės įrangos tiekėjams ir technologijų startuoliams, orientuotiems į klientų problemų sprendimą. Jis reiškia problemų sprendimo patirtį paslaugų įmonėms, SaaS įrankiams ir palaikymo platformoms.

Kodėl verta rinktis .solutions domeną?

Domenas .solutions aiškiai rodo, kad teikiate atsakymus ir problemų sprendimo paslaugas, padėdami lankytojams greitai suprasti jūsų vertę. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų verslui augant.

Domeno informacija, skirta .solutions

Aukščiausio lygio domenas
.solutions
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
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DUK apie .solutions domeną

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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