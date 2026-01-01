Pirmiausia pradėkite istoriją naudodami domeną .news

35,99/metams10,99/1-ieji metai
Sutaupyk 69 %
Pirmaisiais metais
.news

Apie .news domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .news domeną

Kas yra .news domenas?

Domenas .news yra bendras aukščiausio lygio domenas, sukurtas naujienų, žiniasklaidos ir žurnalistikos svetainėms. Jis neturi jokių konkrečių tinkamumo apribojimų ir yra plačiai naudojamas savalaikiam, į informaciją orientuotam turiniui.

Kam skirtas .news domenas?

Domenas .news tinka leidėjams, žiniasklaidos priemonėms, tinklaraštininkams ir organizacijoms, norinčioms laiku dalytis atnaujinimais. Jis padeda išryškinti naujienų turinį, didinti autoritetą ir informuoti auditoriją apie bendras ar nišines temas.

Kodėl verta rinktis .news domeną?

Domenas .news leidžia aiškiai suprasti jūsų tikslą iš pirmo žvilgsnio, padėdamas lankytojams greitai atpažinti informaciją ir atnaujinimus. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, augant jūsų turinio pasiūlai.

Domeno informacija, skirta .news

Aukščiausio lygio domenas
.news
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
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DUK apie .news domeną

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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