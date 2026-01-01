Pirmiausia pradėkite istoriją naudodami domeną .news
35,99€/metams10,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .news domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .news domeną
Kas yra .news domenas?
Domenas .news yra bendras aukščiausio lygio domenas, sukurtas naujienų, žiniasklaidos ir žurnalistikos svetainėms. Jis neturi jokių konkrečių tinkamumo apribojimų ir yra plačiai naudojamas savalaikiam, į informaciją orientuotam turiniui.
Kam skirtas .news domenas?
Domenas .news tinka leidėjams, žiniasklaidos priemonėms, tinklaraštininkams ir organizacijoms, norinčioms laiku dalytis atnaujinimais. Jis padeda išryškinti naujienų turinį, didinti autoritetą ir informuoti auditoriją apie bendras ar nišines temas.
Kodėl verta rinktis .news domeną?
Domenas .news leidžia aiškiai suprasti jūsų tikslą iš pirmo žvilgsnio, padėdamas lankytojams greitai atpažinti informaciją ir atnaujinimus. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, augant jūsų turinio pasiūlai.
Domeno informacija, skirta .news
Aukščiausio lygio domenas
.news
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
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Nemokama domeno privatumo apsauga
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Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .news domeną
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.