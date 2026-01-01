Įkurkite savo verslą su .company domenu

22,99/metams2,99/1-ieji metai
Sutaupyk 87 %
Pirmaisiais metais
.company

Apie .company domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .company domeną

Kas yra .company domenas?

.company yra bendras aukščiausio lygio domenas, skirtas bet kokio dydžio ar pramonės šakos įmonėms. Jis plačiai naudojamas įmonių svetainėms, portfeliams ir profesionalioms internetinėms tapatybėms, be jokių vietos apribojimų.

Kam skirtas .company domenas?

Domenas .company idealiai tinka korporacijoms, agentūroms ir B2B paslaugų teikėjams, norintiems aiškaus, profesionalaus identiteto. Jis tinka kontroliuojančiosioms bendrovėms, dukterinėms įmonėms ir pasaulinėms komandoms, turinčioms vieningą internetinę svetainę.

Kodėl verta rinktis .company domeną?

Domenas .company aiškiai nurodo, kas yra jūsų organizacija, ir palaiko nuoseklų, profesionalų įvaizdį. Jis padeda lankytojams greitai jus atpažinti ir gerai veikia įvairiose svetainėse, el. pašto adresuose ir ilgalaikėje prekės ženklo kūrime.

Domeno informacija, skirta .company

Aukščiausio lygio domenas
.company
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

Nereikia jokių techninių žinių
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Nemokama domeno privatumo apsauga
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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
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DUK apie .company domeną

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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