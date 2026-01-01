Įkurkite savo verslą su .company domenu
22,99€/metams2,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .company domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .company domeną
Kas yra .company domenas?
.company yra bendras aukščiausio lygio domenas, skirtas bet kokio dydžio ar pramonės šakos įmonėms. Jis plačiai naudojamas įmonių svetainėms, portfeliams ir profesionalioms internetinėms tapatybėms, be jokių vietos apribojimų.
Kam skirtas .company domenas?
Domenas .company idealiai tinka korporacijoms, agentūroms ir B2B paslaugų teikėjams, norintiems aiškaus, profesionalaus identiteto. Jis tinka kontroliuojančiosioms bendrovėms, dukterinėms įmonėms ir pasaulinėms komandoms, turinčioms vieningą internetinę svetainę.
Kodėl verta rinktis .company domeną?
Domenas .company aiškiai nurodo, kas yra jūsų organizacija, ir palaiko nuoseklų, profesionalų įvaizdį. Jis padeda lankytojams greitai jus atpažinti ir gerai veikia įvairiose svetainėse, el. pašto adresuose ir ilgalaikėje prekės ženklo kūrime.
Domeno informacija, skirta .company
Aukščiausio lygio domenas
.company
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
Visą parą veikianti profesionali pagalba
Nemokama domeno privatumo apsauga
Nemokamas Netrukus arba Profilio nuorodos puslapis
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Patarimai
Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .company domeną
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.