Užregistruokite savo .biz domeno vardą
20,99€/metams6,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .biz domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .biz domeną
Kas yra .biz domenas?
Domenas .biz yra bendras aukščiausio lygio domenas, sukurtas verslo reikmėms. Jį plačiai naudoja įmonės, verslininkai ir el. prekybos svetainės, ieškančios aiškaus, į verslą orientuoto pavadinimo.
Kam skirtas .biz domenas?
.biz domenas tinka smulkaus verslo savininkams, startuoliams, konsultantams ir į komercinę veiklą orientuotiems el. prekybos projektams. Jis padeda pabrėžti, kad profesionalios paslaugos ir įmonių svetainės yra orientuotos į verslą.
Kodėl verta rinktis .biz domeną?
Domenas .biz aiškiai rodo, kad svetainė yra orientuota į verslą, todėl lankytojai gali greitai atpažinti jūsų siūlomus produktus. Jis palaiko profesionalų ir nuoseklų prekės ženklo kūrimą visoje svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų įmonei augant.
Domeno informacija, skirta .biz
Aukščiausio lygio domenas
.biz
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
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Nemokama domeno privatumo apsauga
Nemokamas Netrukus arba Profilio nuorodos puslapis
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Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .biz domeną
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.