Užregistruokite savo .biz domeno vardą

20,99/metams6,99/1-ieji metai
Sutaupyk 67 %
Pirmaisiais metais
.biz

Apie .biz domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .biz domeną

Kas yra .biz domenas?

Domenas .biz yra bendras aukščiausio lygio domenas, sukurtas verslo reikmėms. Jį plačiai naudoja įmonės, verslininkai ir el. prekybos svetainės, ieškančios aiškaus, į verslą orientuoto pavadinimo.

Kam skirtas .biz domenas?

.biz domenas tinka smulkaus verslo savininkams, startuoliams, konsultantams ir į komercinę veiklą orientuotiems el. prekybos projektams. Jis padeda pabrėžti, kad profesionalios paslaugos ir įmonių svetainės yra orientuotos į verslą.

Kodėl verta rinktis .biz domeną?

Domenas .biz aiškiai rodo, kad svetainė yra orientuota į verslą, todėl lankytojai gali greitai atpažinti jūsų siūlomus produktus. Jis palaiko profesionalų ir nuoseklų prekės ženklo kūrimą visoje svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų įmonei augant.

Domeno informacija, skirta .biz

Aukščiausio lygio domenas
.biz
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

Nereikia jokių techninių žinių
Visą parą veikianti profesionali pagalba
Nemokama domeno privatumo apsauga
Nemokamas Netrukus arba Profilio nuorodos puslapis
Konkurencingos kainos
Patarimai

Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
Puikūs domenai dingsta greitai – ieškok ir užsitikrink savo domeną jau šiandien.Pradėti paiešką

Ieškok daugiau domeno plėtinių

.lt

Lietuvos klientai to tikisi

9,99 €5,99/1 metaiTikrinti užimtumą

.eu

Vienas domenas visai Europai

6,49 €3,49/1 metaiTikrinti užimtumą

.online

Jūsų verslas, dirbantis visą parą

33,99 €0,99/1 metaiTikrinti užimtumą

.io

Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis

65,99 €27,99/1 metaiTikrinti užimtumą

.icu

Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.

14,99 €1,99/1 metaiTikrinti užimtumą

.xyz

Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.

18,99 €1,99/1 metaiTikrinti užimtumą

.pro

Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai

29,99 €2,99/1 metaiTikrinti užimtumą

.cloud

Kur veikia šiuolaikinis verslas

24,99 €1,99/1 metaiTikrinti užimtumą

DUK apie .biz domeną

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.