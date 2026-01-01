Leiskite savo kūrybiškumui kalbėti per .art domeną

22,99/metams1,99/1-ieji metai
Sutaupyk 91 %
Pirmaisiais metais
.art

Apie .art domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .art domeną

Kas yra .art domenas?

.art yra bendras aukščiausio lygio domenas, skirtas menininkams, galerijoms, muziejams ir kūrybiniams prekių ženklams. Jis atviras visiems visame pasaulyje ir dažniausiai naudojamas portfolio, parodoms ir kitiems su menu susijusiems projektams.

Kam skirtas .art domenas?

Domenas .art tinka menininkams, galerijoms, muziejams ir kūrybinėms studijoms, norinčioms aiškios, įsimintinos erdvės savo darbams pristatyti internete. Jis tinka portfolio, parodoms, skaitmeninio meno projektams ir kultūros organizacijoms.

Kodėl verta rinktis .art domeną?

Domenas .art rodo aiškų dėmesį kūrybiškumui ir vizualiniam darbui, padėdamas lankytojams akimirksniu suprasti jūsų svetainę. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą visoje jūsų svetainėje, el. laiškuose ir rinkodaroje, jūsų portfeliui ar verslui augant.

Domeno informacija, skirta .art

Aukščiausio lygio domenas
.art
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
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DUK apie .art domeną

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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