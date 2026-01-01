Pritraukite klientus naudodami domeną .agency

31,99/metams3,99/1-ieji metai
Sutaupyk 88 %
Pirmaisiais metais
.agency

Apie .agency domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .agency domeną

Kas yra .agency domenas?

.agency domenas yra atviras bendrinis aukščiausio lygio domenas, skirtas agentūroms, paslaugų įmonėms ir profesionalų komandoms. Jį plačiai naudoja rinkodaros, kūrybos, įdarbinimo ir konsultavimo įmonės.

Kam skirtas .agency domenas?

Domenas .agency idealiai tinka rinkodaros agentūroms, kūrybinėms studijoms, įdarbinimo įmonėms ir konsultavimo komandoms, norinčioms aiškaus, profesionalaus identiteto internete. Jis tinka tiek nišos specialistams, tiek daugiafunkcėms agentūroms.

Kodėl verta rinktis .agency domeną?

Domenas .agency aiškiai perteikia jūsų teikiamas profesines paslaugas ir palengvina jūsų prekės ženklo atpažinimą. Jis palaiko nuoseklų pavadinimų naudojimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir kampanijose, taip padėdamas išlaikyti aiškumą jūsų verslui plečiantis.

Domeno informacija, skirta .agency

Aukščiausio lygio domenas
.agency
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
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DUK apie .agency domeną

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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