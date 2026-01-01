Pritraukite klientus naudodami domeną .agency
31,99€/metams3,99€/1-ieji metaiPirmaisiais metais
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Apie .agency domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .agency domeną
Kas yra .agency domenas?
.agency domenas yra atviras bendrinis aukščiausio lygio domenas, skirtas agentūroms, paslaugų įmonėms ir profesionalų komandoms. Jį plačiai naudoja rinkodaros, kūrybos, įdarbinimo ir konsultavimo įmonės.
Kam skirtas .agency domenas?
Domenas .agency idealiai tinka rinkodaros agentūroms, kūrybinėms studijoms, įdarbinimo įmonėms ir konsultavimo komandoms, norinčioms aiškaus, profesionalaus identiteto internete. Jis tinka tiek nišos specialistams, tiek daugiafunkcėms agentūroms.
Kodėl verta rinktis .agency domeną?
Domenas .agency aiškiai perteikia jūsų teikiamas profesines paslaugas ir palengvina jūsų prekės ženklo atpažinimą. Jis palaiko nuoseklų pavadinimų naudojimą jūsų svetainėje, el. laiškuose ir kampanijose, taip padėdamas išlaikyti aiškumą jūsų verslui plečiantis.
Domeno informacija, skirta .agency
Aukščiausio lygio domenas
.agency
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
Nereikia jokių techninių žinių
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Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .agency domeną
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.