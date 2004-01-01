Svelteホスティング
Svelteアプリのデプロイは数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルなSvelteホスティング、透明性の高い月額料金
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャ上で、Svelteアプリをホストしましょう。30日間返金保証付きなので、安心してデプロイできます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Svelteの出荷方法に合わせて設計されています
手間のかからない設定でSvelteアプリをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングがプロジェクトに必要なランタイム環境を提供し、ページの読み込み速度を向上させ、ビルドを最小限の手動設定で実行できます。 アプリは、頻繁な調整を必要とせずにトラフィックを処理するように設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作します。つまり、管理すべきデプロイ作業が減り、ユーザーが実際に利用できる機能の提供に時間を費やすことができます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Svelteホスティングに関するよくある質問
Svelteのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Svelteホスティングとは何ですか？
Svelteホスティングとは、Svelteで構築されたアプリケーションを本番サーバーにデプロイするためのNode.jsホスティング環境のことです。アプリケーションが本番環境でページを配信し、更新を確実に処理するには、ランタイム、ビルドプロセス、デプロイワークフローが必要となるため、これは非常に重要です。
Svelteホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
通常のVPSホスティングでは、OS、Node.js、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、これらのサーバータスクはすべて自動的に処理されるため、Svelteアプリの開発とデプロイプロセスに集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからSvelteアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、選択したブランチからデプロイできます。その後は、そのブランチへのプッシュによって、他のGitベースのデプロイと同様に更新がトリガーされます。
Svelteホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
プランにはリソースとトラフィックの制限があり、アプリがこれらの制限を超えた場合は、アップグレードが必要になる場合があります。通常の使用では予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的にトラフィックが多い場合は、より大きなプランへのアップグレードをお勧めします。
Svelteアプリをローカルマシンから別のホストへ移動するにはどうすればよいですか？
アプリをGitリポジトリにプッシュし、Hostingerに接続して、管理パネルからビルドコマンドと起動コマンドを設定します。アプリが既にローカル環境で動作している場合は、通常、環境変数とデプロイ設定を調整するだけで移行が完了します。