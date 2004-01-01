Svelteの出荷方法に合わせて設計されています

手間のかからない設定でSvelteアプリをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングがプロジェクトに必要なランタイム環境を提供し、ページの読み込み速度を向上させ、ビルドを最小限の手動設定で実行できます。 アプリは、頻繁な調整を必要とせずにトラフィックを処理するように設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作します。つまり、管理すべきデプロイ作業が減り、ユーザーが実際に利用できる機能の提供に時間を費やすことができます。