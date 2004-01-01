リミックスホスティング

スピード重視のRemixホスティング

追加設定なしで、RemixアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、ルーティング、ローダー、アクションがフルスタックWebアプリ向けに構築されたサーバー対応環境で実行されます。 プロジェクトは、本番環境のトラフィックに必要な稼働時間と拡張性を備えたマネージドインフラストラクチャ上で運用されます。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、ユーザー向けの機能開発に集中できるということです。