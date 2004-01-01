リミックスホスティング
HostingerでRemixアプリをより迅速にデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな月額料金制、隠れた料金は一切なし
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャで、安心してRemixアプリをホストしましょう。30日間返金保証付きなので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
スピード重視のRemixホスティング
追加設定なしで、RemixアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、ルーティング、ローダー、アクションがフルスタックWebアプリ向けに構築されたサーバー対応環境で実行されます。 プロジェクトは、本番環境のトラフィックに必要な稼働時間と拡張性を備えたマネージドインフラストラクチャ上で運用されます。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、ユーザー向けの機能開発に集中できるということです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
リミックスホスティングに関するよくある質問
Remixのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Remixホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Remixホスティングとは、RemixアプリをNode.js環境にデプロイし、サーバーコードを実行して実際のトラフィックを処理できるようにすることを意味します。Remixは静的ファイルのホスティングだけでなく、完全なリクエスト処理をサポートするランタイムを必要とするため、これは重要な点です。
Remixホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Nodeのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、Remixホスティングでは、ランタイムとサーバーの設定はすべて弊社が行うため、マシンのメンテナンスを気にすることなくアプリをデプロイできます。
プライベートなGitHubリポジトリからRemixアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。以降のプッシュは、パブリックリポジトリの場合と同様に、新しいビルドをトリガーします。
Remixアプリのトラフィックがプランに含まれるトラフィック量を超えた場合はどうなりますか？
予期せぬ超過料金は一切発生しません。アプリがプランに含まれる制限を超えて成長した場合は、より上位のプランに移行するか、サービスが割り当てられたリソース内で継続的に動作するように使用量を調整する必要があります。
Remixアプリをローカル開発環境または他のホスティングサービスからHostingerに移行するにはどうすればよいですか？
RemixプロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、デプロイしたいブランチを選択してください。別のホストから移行する場合は、アプリのコードと環境変数を保持し、テスト後に新しいデプロイメントにトラフィックを向けてください。