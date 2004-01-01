ギャツビーのパフォーマンスのために作られた

特別な設定なしで、GatsbyサイトをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、静的ページとアプリケーションロジックが、最新のJavaScriptプロジェクトに対応したランタイムから配信されます。 プロジェクトはマネージドインフラストラクチャ上で稼働し、稼働状況やスケーリングはすべて自動的に管理されます。つまり、デプロイ作業の手間が減り、ユーザーが実際に利用できる機能の開発に集中できるということです。