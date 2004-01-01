Gatsby ホスティング
Gatsbyサイトのデプロイは数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Gatsbyホスティングのシンプルな料金体系
本番環境向けに構築された信頼性の高いNode.jsホスティングで、安心してGatsbyアプリをホストしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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ギャツビーのパフォーマンスのために作られた
特別な設定なしで、GatsbyサイトをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、静的ページとアプリケーションロジックが、最新のJavaScriptプロジェクトに対応したランタイムから配信されます。 プロジェクトはマネージドインフラストラクチャ上で稼働し、稼働状況やスケーリングはすべて自動的に管理されます。つまり、デプロイ作業の手間が減り、ユーザーが実際に利用できる機能の開発に集中できるということです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Gatsbyホスティングに関するよくある質問
Gatsbyホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Gatsbyは何をホスティングしているのか、そしてなぜそれが本番環境のサイトにとって重要なのか？
Gatsbyホスティングとは、生成されたフロントエンドを提供し、プロジェクトに必要なNode.jsコンポーネントをサポートするランタイム環境にGatsbyアプリまたはサイトをデプロイすることを意味します。本番環境のホスティングは稼働時間、スケーリング、デプロイを管理するため、ローカルマシンですべてを実行する必要がなくなるため、これは非常に重要です。
Gatsbyホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように異なるのでしょうか？
VPSでは、サーバー、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、マネージドGatsbyホスティングでは、プラットフォームがランタイムとデプロイフローを自動で処理してくれるため、サーバー設定ではなくアプリ開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからGatsbyアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、使用したいブランチからデプロイしてください。今後のプッシュによるアップデートは、パブリックリポジトリの場合と同様にデプロイできます。
Gatsbyホスティングには、トラフィック制限や追加料金はありますか？
リソースとトラフィックにはプラン上の制限があり、プロジェクトがこれらの制限を超えた場合は、不規則な超過料金を支払うのではなく、プランをアップグレードする必要があります。大規模な運用を開始する前に、プランの詳細で現在の制限事項を確認してください。
Gatsbyサイトをローカル開発環境から別のホストに移行するにはどうすればよいですか？
GitリポジトリからGatsbyプロジェクトを接続するか、ビルドソースをアップロードして、Hostingerにデプロイします。別のホストから移行する場合は、環境変数とドメイン設定を更新し、ビルドとランタイムが現在の設定と一致していることを確認してください。