Docusaurusホスティング
Docusaurusサイトを数分で展開できます（数時間もかかりません）。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Docusaurusホスティングのシンプルな料金体系
本番環境向けに構築された信頼性の高いNode.jsホスティングで、Docusaurusサイトを安心して運用しましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Docusaurusの拡張可能なドキュメント向けに構築されています
DocusaurusサイトをNode.jsホスティングにデプロイする際、特別な設定作業は一切不要です。ドキュメントアプリをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムを管理し、シンプルで使い慣れたワークフローでコンテンツサイトがすぐにページ配信を開始できます。 また、プロジェクトは信頼性を重視したマネージドインフラストラクチャ上で稼働するため、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、コンテンツの更新に集中できます。これにより、サイトの成長に合わせて常に最新の状態を維持できる、安定したドキュメント環境がチームに提供されます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Docusaurusホスティングに関するよくある質問
Docusaurusのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Docusaurusは何をホスティングしているのですか？
Docusaurusホスティングとは、Docusaurusで構築したサイトをNode.jsの稼働環境にデプロイし、ユーザーがオンラインでアクセスできるようにすることを意味します。ドキュメント、ブログ、プロジェクトサイトなどは、ローカル開発環境だけでなく、サーバー上でのランタイムと安定したデプロイプロセスが必要となるため、これは非常に重要です。
Docusaurusのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセスの起動、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのDocusaurus向けNode.jsホスティングでは、ランタイムとデプロイメントの設定は自動的に管理されるため、サーバーのメンテナンスではなくサイト運営に集中できます。
DocusaurusでプライベートなGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。その後は、そのブランチへのプッシュによって、パブリックリポジトリの場合と同様に更新がトリガーされます。
Docusaurusサイトには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
トラフィックはホスティングプランの制限に左右されます。Docusaurusサイトのトラフィックが制限を超えた場合は、プランのアップグレードが必要になる場合があります。超過料金については曖昧な表現で隠すことはありませんので、サイト公開前にプランの制限をご確認ください。
Docusaurusサイトをローカル開発環境または別のホスティング環境に移行するにはどうすればよいですか？
サイトをGitリポジトリに配置し、Hostingerに接続して、本番環境用のビルドを含むブランチをデプロイします。別のホストから移行する場合は、デプロイ後にドメインを設定し、ビルド設定が既存の設定と一致していることを確認してください。