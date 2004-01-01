Docusaurusホスティング

Docusaurusサイトを数分で展開できます（数時間もかかりません）。

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
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ドキュサウルスホスティング

Docusaurusホスティングのシンプルな料金体系

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高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
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48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Docusaurusの拡張可能なドキュメント向けに構築されています

DocusaurusサイトをNode.jsホスティングにデプロイする際、特別な設定作業は一切不要です。ドキュメントアプリをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムを管理し、シンプルで使い慣れたワークフローでコンテンツサイトがすぐにページ配信を開始できます。 また、プロジェクトは信頼性を重視したマネージドインフラストラクチャ上で稼働するため、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、コンテンツの更新に集中できます。これにより、サイトの成長に合わせて常に最新の状態を維持できる、安定したドキュメント環境がチームに提供されます。
ドキュサウルスホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

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Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

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コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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Docusaurusホスティングに関するよくある質問

Docusaurusのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Docusaurusホスティングとは、Docusaurusで構築したサイトをNode.jsの稼働環境にデプロイし、ユーザーがオンラインでアクセスできるようにすることを意味します。ドキュメント、ブログ、プロジェクトサイトなどは、ローカル開発環境だけでなく、サーバー上でのランタイムと安定したデプロイプロセスが必要となるため、これは非常に重要です。
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセスの起動、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのDocusaurus向けNode.jsホスティングでは、ランタイムとデプロイメントの設定は自動的に管理されるため、サーバーのメンテナンスではなくサイト運営に集中できます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。その後は、そのブランチへのプッシュによって、パブリックリポジトリの場合と同様に更新がトリガーされます。
トラフィックはホスティングプランの制限に左右されます。Docusaurusサイトのトラフィックが制限を超えた場合は、プランのアップグレードが必要になる場合があります。超過料金については曖昧な表現で隠すことはありませんので、サイト公開前にプランの制限をご確認ください。
サイトをGitリポジトリに配置し、Hostingerに接続して、本番環境用のビルドを含むブランチをデプロイします。別のホストから移行する場合は、デプロイ後にドメインを設定し、ビルド設定が既存の設定と一致していることを確認してください。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。