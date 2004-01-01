Docusaurusホスティング

Docusaurusの拡張可能なドキュメント向けに構築されています

DocusaurusサイトをNode.jsホスティングにデプロイする際、特別な設定作業は一切不要です。ドキュメントアプリをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムを管理し、シンプルで使い慣れたワークフローでコンテンツサイトがすぐにページ配信を開始できます。 また、プロジェクトは信頼性を重視したマネージドインフラストラクチャ上で稼働するため、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、コンテンツの更新に集中できます。これにより、サイトの成長に合わせて常に最新の状態を維持できる、安定したドキュメント環境がチームに提供されます。