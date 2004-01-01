HostingerメールとGoDaddyメールの比較

GoDaddyのメールサービスに代わるサービスをお探しですか？HostingerとGoDaddyをひと目で比較して、ニーズに合ったビジネスメールホスティングサービスを見つけましょう。
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Hostinger Mailを選ぶ理由とは？

優れたメールは、複雑である必要も、高価である必要もありません。Hostingerならそれが可能です。

実際に意味のある価値

プロフェッショナルなメールボックスは、高額である必要はありません。Hostinger Business Emailなら、ブランド名入りのアドレス、堅牢なセキュリティ、そして将来の拡張性を備えながら、更新時の予期せぬ値上げもありません。

数分で起動可能

技術的な設定に頭を悩ませる必要はありません。ドメインがHostingerで管理されているかどうかに関わらず、数回クリックするだけで受信トレイを有効化でき、最初のプロフェッショナルなメールを送信する準備が整います。

基本事項を網羅

スパムフィルタリング、メール認証、モバイルアクセス、AIライティングツールなど、すべてが内蔵されています。だから、受信トレイではなく、ビジネスに集中できます。

直接比較

価格と機能を一目で比較できます。
Hostinger Mail
GoDaddy Email

郵便受け1個あたりの開始価格*

Starts at 69円/月
月額1.99ドル

無料ドメイン

はい
いいえ

メールボックスごとの収納スペース

10GB～50GB
10GB～100GB

メールエイリアス

最大30
最大300

転送ルール

はい
はい

自動応答

はい
はい

スパムとウイルス対策

はい
はい

DKIM/DMARC/SPF/ARC

はい
はい

誰があなたのメールを開封したかを確認する

すべてのプラン
限定

メールでのやり取り

はい
はい

AI機能

はい、AIアシスタント、AIライティング、スマート検索＆要約機能
はい、AIによるメール作成

エージェントメール

はい
いいえ

カスタマーサポート

24時間年中無休のライブチャット
24時間年中無休の電話&チャット

Trustpilotのレビュー評価

4.5 / 5.0
4.5 / 5.0
早速始める

※比較日：2026年6月1日

500万人以上のウェブサイトオーナーがHostingerを選ぶ理由をご覧ください。

私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。Hostingerのビジネスメールサービスを利用した人々の声をご紹介します。

Simos

Review provider

Hostingerを1年以上利用していますが、本当に素晴らしいと思っています。全体的なプロ意識の高さはもちろんのこと、メールサービスも非常に優れています。信頼性が高く、設定も簡単で、ビジネスコミュニケーションに最適です。

Bob Stewart

Review provider

Hostingerのサービスは、メールとドメインに必要な機能を備え、価格も手頃です。他のホスティングサービスは最高だと謳っていますが、複雑な仕組みとマーケティングでユーザーを混乱させてしまいます。

OASK Publishers

Review provider

私はビジネスコミュニケーションにHostingerのメールサービスを利用していますが、全体的にスムーズで信頼性の高い体験をしています。セットアッププロセスは簡単で、高度な技術知識がなくてもカスタムドメインのメールを簡単に接続できました。

AI搭載のビジネスメールプランを購入する

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

48ヶ月プラン
85％オフ
Starter
個人起業家におすすめ
469
69/月
プランを選択
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で249円/月になります。
メールボックス1個付き
メールストレージ容量5GB
転送設定5個
メールエイリアス5個

特典：

Agentic Mail
一番人気
75％オフ
Standard
規模拡大を目指すスモールビジネスにおすすめ
629
159/月
プランを選択
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で439円/月になります。
メールボックス1個付き
メールストレージ容量20GB
転送設定20個
メールエイリアス10個

特典：

AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
メール開封確認
AIによるスマート返信機能
自動返信ツール
Agentic Mail
66％オフ
Premium
急成長中のチームにおすすめ
939
319/月
プランを選択
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で629円/月になります。
メールボックス1個付き
メールストレージ容量50GB
転送設定50個
メールエイリアス30個

特典：

ドメインが1年間無料
リンククリックとファイル開封を追跡
AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
メール開封確認
自動返信ツール
Agentic Mail
85％オフ
Starter
個人起業家におすすめ
469
69/月
プランを選択
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で249円/月になります。
メールボックス1個付き
メールストレージ容量5GB
転送設定5個
メールエイリアス5個

特典：

Agentic Mail
一番人気
75％オフ
Standard
規模拡大を目指すスモールビジネスにおすすめ
629
159/月
プランを選択
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で439円/月になります。
メールボックス1個付き
メールストレージ容量20GB
転送設定20個
メールエイリアス10個

特典：

AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
メール開封確認
AIによるスマート返信機能
自動返信ツール
Agentic Mail
66％オフ
Premium
急成長中のチームにおすすめ
939
319/月
プランを選択
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で629円/月になります。
メールボックス1個付き
メールストレージ容量50GB
転送設定50個
メールエイリアス30個

特典：

ドメインが1年間無料
リンククリックとファイル開封を追跡
AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
メール開封確認
自動返信ツール
Agentic Mail

どのプランでも充実の機能を完備

スパム、ウイルス、フィッシング対策
あらゆるアプリやデバイスからのアクセスに対応
監査ログですべてのメールボックスアクティビティを追跡
エンドツーエンドの暗号化でデータを安全に保つ
メールデータの移行が簡単
不在時の自動返信設定
別のメールアドレスにメール転送
入力ミスしたアドレスに送信されたメールもキャッチする
高速、シンプル、使いやすいWebメール
スパム、ウイルス、フィッシング対策
あらゆるアプリやデバイスからのアクセスに対応
監査ログですべてのメールボックスアクティビティを追跡
エンドツーエンドの暗号化でデータを安全に保つ
メールデータの移行が簡単
不在時の自動返信設定
別のメールアドレスにメール転送
入力ミスしたアドレスに送信されたメールもキャッチする
高速、シンプル、使いやすいWebメール

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

受信トレイを持参してください

別のメールプロバイダーから移行する場合も、AIメールボックスアシスタントのKodeeなら、メール、フォルダ、連絡先をすばやく移せます。
メールボックスの移行
受信トレイを持参してください

Hostinger Mailと他のメールホスティングプロバイダーとの比較

Hostinger MailとZoho Mailの比較

ホスティンガー対GoDaddy(ホスティング)

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