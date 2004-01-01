Hostinger Mailを選ぶ理由とは？
優れたメールは、複雑である必要も、高価である必要もありません。Hostingerならそれが可能です。
実際に意味のある価値
プロフェッショナルなメールボックスは、高額である必要はありません。Hostinger Business Emailなら、ブランド名入りのアドレス、堅牢なセキュリティ、そして将来の拡張性を備えながら、更新時の予期せぬ値上げもありません。
数分で起動可能
技術的な設定に頭を悩ませる必要はありません。ドメインがHostingerで管理されているかどうかに関わらず、数回クリックするだけで受信トレイを有効化でき、最初のプロフェッショナルなメールを送信する準備が整います。
基本事項を網羅
スパムフィルタリング、メール認証、モバイルアクセス、AIライティングツールなど、すべてが内蔵されています。だから、受信トレイではなく、ビジネスに集中できます。
直接比較
価格と機能を一目で比較できます。
※比較日：2026年6月1日
500万人以上のウェブサイトオーナーがHostingerを選ぶ理由をご覧ください。
私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。Hostingerのビジネスメールサービスを利用した人々の声をご紹介します。
Simos
Hostingerを1年以上利用していますが、本当に素晴らしいと思っています。全体的なプロ意識の高さはもちろんのこと、メールサービスも非常に優れています。信頼性が高く、設定も簡単で、ビジネスコミュニケーションに最適です。
Bob Stewart
Hostingerのサービスは、メールとドメインに必要な機能を備え、価格も手頃です。他のホスティングサービスは最高だと謳っていますが、複雑な仕組みとマーケティングでユーザーを混乱させてしまいます。
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いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
48ヶ月プラン
どのプランでも充実の機能を完備
スパム、ウイルス、フィッシング対策
あらゆるアプリやデバイスからのアクセスに対応
監査ログですべてのメールボックスアクティビティを追跡
エンドツーエンドの暗号化でデータを安全に保つ
メールデータの移行が簡単
不在時の自動返信設定
別のメールアドレスにメール転送
入力ミスしたアドレスに送信されたメールもキャッチする
高速、シンプル、使いやすいWebメール
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