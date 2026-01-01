Lago एक ओपन-सोर्स मीटरिंग और बिलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे SaaS, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बनाया गया है, जिन्हें लचीली, उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। यह रीयल-टाइम इवेंट इनजेशन, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, इनवॉइस जनरेशन और एक डेवलपर-फर्स्ट API प्रदान करता है ताकि जटिल मूल्य निर्धारण मॉडल — प्रति-सीट योजनाओं से लेकर ग्रेजुएटेड, पैकेज और प्रतिशत टियर तक — का समर्थन किया जा सके।

अपने स्वयं के VPS पर Lago को सेल्फ-होस्ट करना हर ग्राहक इवेंट, इनवॉइस और मूल्य निर्धारण नियम को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, होस्ट किए गए बिलिंग टूल द्वारा लगाए गए प्रति-लेनदेन शुल्क को हटाता है, और आपको अपनी विशिष्ट अनुपालन और उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार इंटीग्रेशन और डेटा रिटेंशन को अनुकूलित करने की सुविधा देता है।