1-क्लिक में Lago डिप्लॉय करें।
SaaS, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए ओपन-सोर्स मीटरिंग और उपयोग-आधारित बिलिंग प्लेटफॉर्म।
Lago के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Lago के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Lago एक ओपन-सोर्स मीटरिंग और बिलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे SaaS, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बनाया गया है, जिन्हें लचीली, उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। यह रीयल-टाइम इवेंट इनजेशन, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, इनवॉइस जनरेशन और एक डेवलपर-फर्स्ट API प्रदान करता है ताकि जटिल मूल्य निर्धारण मॉडल — प्रति-सीट योजनाओं से लेकर ग्रेजुएटेड, पैकेज और प्रतिशत टियर तक — का समर्थन किया जा सके।
अपने स्वयं के VPS पर Lago को सेल्फ-होस्ट करना हर ग्राहक इवेंट, इनवॉइस और मूल्य निर्धारण नियम को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, होस्ट किए गए बिलिंग टूल द्वारा लगाए गए प्रति-लेनदेन शुल्क को हटाता है, और आपको अपनी विशिष्ट अनुपालन और उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार इंटीग्रेशन और डेटा रिटेंशन को अनुकूलित करने की सुविधा देता है।
Lago की मुख्य विशेषताएं
उपयोग-आधारित बिलिंग
API कॉल, सीट, GB, या किसी भी मीट्रिक के आधार पर शुल्क लें, बिना शुरू से कस्टम बिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए।
रियल-टाइम मीटरिंग
ग्राहक इवेंट्स को जैसे ही वे होते हैं, वैसे ही इनजेस्ट करें और इनवॉइस तथा डैशबोर्ड के लिए सटीक उपयोग डेटा प्रस्तुत करें।
लचीला मूल्य निर्धारण मॉडल
किसी भी मूल्य निर्धारण रणनीति का मॉडल बनाने के लिए एक ही प्लान में फ्लैट, ग्रेडेड, पैकेज और प्रतिशत टियर को संयोजित करें।
इनवॉइस जनरेशन
सदस्यता अवधि और मीटर किए गए उपयोग के आधार पर PDF इनवॉइस स्वचालित रूप से उत्पन्न करें और निर्यात करें।
डेवलपर-केंद्रित API
अपने उत्पाद में बिलिंग को एक स्वच्छ REST API और वेबहुक के माध्यम से एकीकृत करें, होस्ट किए गए UI के बजाय।
आपको Lago को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।