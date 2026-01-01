InvenTree इंजीनियरिंग और विनिर्माण टीमों के लिए बनाया गया एक वेब-आधारित इन्वेंट्री और पुर्जों के प्रबंधन का प्लेटफॉर्म है। यह स्प्रेडशीट-आधारित ट्रैकिंग और असंबद्ध उपकरणों को एक एकीकृत प्रणाली से बदल देता है जो स्टॉक स्तर, पुर्जों की कैटलॉग, सामग्री के बिल, आपूर्तिकर्ता की जानकारी, खरीद ऑर्डर और बिक्री ऑर्डर को एक ही जगह पर प्रबंधित करती है। एक स्वच्छ REST API और एक एक्स्टेंसिबल प्लगइन आर्किटेक्चर के साथ निर्मित, यह मौजूदा इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो में फिट बैठता है बजाय इसके कि टीमों को इसके अनुकूल होने के लिए मजबूर किया जाए।

अपने VPS पर InvenTree को सेल्फ-होस्ट करना आपके पुर्जों के डेटाबेस, आपूर्तिकर्ता की कीमत और उत्पादन BOMs को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — जो हार्डवेयर परियोजनाओं और उन निर्माताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो घटक सोर्सिंग डेटा को मालिकाना मानते हैं।