InvenTree को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्टॉक, सामग्री के बिल और आपूर्तिकर्ता की जानकारी को ट्रैक करने के लिए ओपन-सोर्स पुर्जे और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली।
InvenTree के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप InvenTree के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
InvenTree इंजीनियरिंग और विनिर्माण टीमों के लिए बनाया गया एक वेब-आधारित इन्वेंट्री और पुर्जों के प्रबंधन का प्लेटफॉर्म है। यह स्प्रेडशीट-आधारित ट्रैकिंग और असंबद्ध उपकरणों को एक एकीकृत प्रणाली से बदल देता है जो स्टॉक स्तर, पुर्जों की कैटलॉग, सामग्री के बिल, आपूर्तिकर्ता की जानकारी, खरीद ऑर्डर और बिक्री ऑर्डर को एक ही जगह पर प्रबंधित करती है। एक स्वच्छ REST API और एक एक्स्टेंसिबल प्लगइन आर्किटेक्चर के साथ निर्मित, यह मौजूदा इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो में फिट बैठता है बजाय इसके कि टीमों को इसके अनुकूल होने के लिए मजबूर किया जाए।
अपने VPS पर InvenTree को सेल्फ-होस्ट करना आपके पुर्जों के डेटाबेस, आपूर्तिकर्ता की कीमत और उत्पादन BOMs को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — जो हार्डवेयर परियोजनाओं और उन निर्माताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो घटक सोर्सिंग डेटा को मालिकाना मानते हैं।
InvenTree की मुख्य विशेषताएं
सामग्री बिल
जटिल असेंबलीज़ के लिए बहु-स्तरीय BOMs परिभाषित करें, स्वचालित स्टॉक आवंटन और कमी की गणना के साथ उत्पादन निर्माण की सटीक योजना बनाने के लिए।
स्टॉक ट्रैकिंग
कई स्टोरेज स्थानों पर इन्वेंट्री मात्राओं को ट्रैक करें, हर हिस्से के लिए पूर्ण मूवमेंट हिस्ट्री और कम स्टॉक अलर्ट के साथ।
आपूर्तिकर्ता प्रबंधन
हर हिस्से के साथ आपूर्तिकर्ता और निर्माता लिंक संलग्न करें, जिसमें मूल्य निर्धारण स्तर, लीड टाइम और प्रत्यक्ष खरीद तुलना के लिए न्यूनतम ऑर्डर शामिल हैं।
खरीद आदेश
खरीद ऑर्डर बनाएं और ट्रैक करें, उनके निर्माण से लेकर वितरण तक, आने वाली खेप प्राप्त होने पर स्वचालित स्टॉक अपडेट के साथ।
REST API और प्लगइन्स
एक पूर्ण REST API और प्लगइन सिस्टम InvenTree को बारकोड स्कैनर, लेबल प्रिंटर, ERP सिस्टम और कस्टम ऑटोमेशन वर्कफ़्लो से जोड़ते हैं।
सेल्स ऑर्डर
ग्राहक ऑर्डर प्रबंधित करें और स्टॉक को पूर्ति के लिए आवंटित करें, बिक्री और इन्वेंट्री को किसी अलग ऑर्डर प्रबंधन टूल के बिना सिंक में रखते हुए।
आपको InvenTree को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।